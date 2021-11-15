كرة سلة.. شباب الأهلي يهزمون الاتحاد بفارق 24 نقطة في نهائي دوري المرتبط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

اكتسح فريق شباب الأهلي لكرة السلة تحت 18 عام نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 83-59 في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأثنين على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

ويدين للأهلي بالفوز للثلاثي بيبو علاء زهران وصانع الألعاب كريم حاتم وسيف هنداوي الذين قدموا مباراة رائعة على الصعيدين الدفاعي والهجومي .

وفاز مرتبط الأهلي بالفترة الأولى 18-12 ثم حسم الفترة الثانية لصالحه ٤٥-٢١ وحافظ على تفوقه في الفترة الثالثة ٥٩-٣٦ وأنهى المباراة بفارق (24 نقطة) .

وبهذا الفوز يكون فريق الشباب بالأهلي قد حقق الفوز الـ 87 على التوالي بمختلف البطولات التي شارك فيها .

ويلعب الفريق الأول للأهلي مع نظيره الاتحاد مساء اليوم على نفس الصالة بعد تأهل الأول على حساب الجزيرة والأخضر السكندري على حساب سموحة قبل مواجهات الأربعاء القادم التي تحسم البطل.

وبحسب نظام البطولة فإن دوري المرتبط تلعب فيها مباراتين للذهاب والإياب بين الفريق الأول ومثلهما بين الشباب وتسمى دوري المرتبط ويحصل الفائز بين الكبار على 3 نقاط بينما يحصل الفائز من الصغار على نقطتين.