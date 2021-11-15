كارتيرون: مباراة الإسماعيلي لن تكون سهلة.. واستفدنا من تجربة مستقبل وطن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أكد باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، أن مواجهة الفريق المقبلة أمام الإسماعيلي لن تكون سهلة، ولكن الفريق لديه تركيز كامل لتحقيق الفوز.

وقال كارتيرون في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، إنه راضٍ عن تجربة الفريق الودية أمام مستقبل وطن التي أقيمت عصر اليوم بملعب النادي وانتهت لصالح الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف.

وأضاف :"المباراة كانت فرصة لمنح كل عناصر الفريق حساسية المباريات وتجهيزهم للفترة المقبلة".

وأشار إلى أن الزمالك كان يحتاج لخوض مباراة ودية، خاصة أن الفريق كان قد حصل على راحة لمدة 6 أيام عقب توقف الدوري، ثم عاد لاستئناف التدريبات التي تم التركيز خلالها على الجانب البدني.

وحقق الزمالك الفوز على نظيره مستقبل وطن بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين اليوم الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء ضمن استعدادات الأبيض لاستئناف الدوري الممتاز.

وجاء هدفي الزمالك أحمد سيد زيزو وعمر السعيد في الدقيقتين ٢٧ و٢٩ من الشوط الأول، بينما سجل لمستقبل وطن حسن جاد في الدقيقة ٤٧ من الشوط الثاني من ضربة جزاء.