رغم التأهل بالعلامة الكاملة.. فيلك يسعى للمزيد مع منتخب ألمانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

بعد تحقيق سبعة انتصارات في أول سبع مباريات في عهد المدرب الجديد هانزي فليك الذي تولى المسؤولية عقب يورو 2020، بات واضحا أن المنتخب الألماني لم يعد في حالة طوارئ ، حتى برغم عدم وصول الماكينات للمستوى المثالي الذي يأمله المدرب قبل عام واحد من مونديال قطر 2022.

وقال فليك عقب الفوز على أرمينيا 4/ 1 مساء أمس الأحد "فزنا 4 /1 وحققنا هدفنا المتمثل في إنهاء التصفيات بالعلامة الكاملة برصيد 27 نقطة، لم يكن الأمر مذهلا على طول الطريق، لكن الطريقة التي نحاول أن نلعب بها كرة القدم مذهلة".

وأضاف "الفريق دائما يحاول الهجوم وصناعة الفرص ، دافعنا بشكل جيد داخل أرضية الملعب ثم سمحنا لهم بصناعة بعض الفرص في الشوط الثاني، لذا فالأمر ليس عاديا".

وأشار "ندرك حاجتنا للتطور ، لدينا متسع من الوقت للقيام بذلك ، أشعر بالرضا عن الفريق".

العهد الجديد للمنتخب الألماني بدأ ولم يستكمل بعد، لكن المعاناة التي عاشها الفريق في دور المجموعات ليورو 2020 والتي كادت أن تتفاقم خلال التعادل مع المجر 2 /2 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ثم الصعود بشق الأنفس إلى دور الستة عشر والخسارة على يد إنجلترا بهدفين دون رد، يبدو أنها باتت من الماضي.

وقال توماس مولر الذي حمل شارة قيادة المنتخب الألماني في غياب الحارس مانويل نوير "عصر جديد بدأ في سبتمبر للمرة الأولى منذ 2006، لعبنا بشكل جيد في أخر ثلاثة أشهر ونريد أن نواصل ذلك".

وأضاف "لا يهم من يتواجد داخل الملعب ، الجميع سيبذل قصارى جهده وسيقوم بواجبه ، ربما لم نواجه أي منتخبات كبيرة ، لكننا ظهرنا بشكل جيد حقا".

وسجل كاي هافيرتز وجوناس هوفمان هدفين لمنتخب ألمانيا في شباك أرمينيا وتكفل إلكاي جوندوجان بتسجيل هدفين في الوقت الذي أحرز فيه هنريك مخيتريان الهدف الوحيد لأصحاب الأرض.

الانتصارات التي تحققت في عهد فليك ربما لا تثير الرعب في قلوب منتخب فرنسا بطل العالم ومنتخب إيطاليا بطل أوروبا لكن نوعية الانتصارات كانت مذهلة.

وفاز منتخب ألمانيا تحت قيادة فليك على ليشتنشتاين مرتين وأرمينيا مرتين مقابل انتصار وحيد أمام كل من أيسلندا ورومانيا ومقدونيا الشمالية.

وسجل منتخب ألمانيا 31 هدفا في عهد فليك مقابل اهتزاز شباك الفريق مرتين فقط والأهم من ذلك أن الماكينات حسمت تأهلها للمونديال مبكرا جدا.

وقال فليك "فزنا بسبع مباريات سويا الآن ، لذا يمكنني فقط تهنئتهم ، من الرائع كمدرب مشاهدة الفريق يستمتع بنفسه بمثل هذا الشكل".

واتفق معه مولر قائلا "يمكننا الذهاب إلى كأس العالم بعقلية إيجابية ، نشعر بسعادة".

وعلى الأرجح سيبدأ منتخب ألمانيا العام الجديد بمباراتين وديتين في مارس قبل المشاركة في مباريات دوري الأمم الأوروبي في الصيف والخريف يعقبها انطلاق الاستعداد لأول بطولة كأس عالم تقام في الشتاء.

تغيير توقيت البطولة عن موعدها المعتاد في نهاية الموسم الأوروبي، يحتاج من المدربين أن يغيروا من طريقة تفكيرهم ، كما أنه قد يمثل تهديدا فيما يتعلق بجائحة كورونا.

وتبين إصابة نيكلاس زوله بكورونا قبل انطلاق معسكر المنتخب الألماني ليغيب عن صفوف الفريق رفقة جوشوا كيميتش وسيرج جنابري وجمال موسيالا بعد أن خالطوه جميعا بشكل مباشر.

ومع استمرار الجدل المحيط بكيميتش الذي أعلن أنه لم يحصل على لقاح كورونا، فإن فليك سيكون مطالبا بدراسة مصير استدعاء اللاعبين غير المطعمين في المستقبل، حال زيادة حالات الإصابة بالعدوى في صفوف الفريق.