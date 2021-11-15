رئيس الإسماعيلي لمصراوي: سنفوز على الزمالك.. وهكذا حفَّزنا اللاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شاكر:

أكد يحيى الكومي، رئيس النادي الإسماعيلي، على ثقته في قدرة الفريق على تحقيق أول فوز له بالدوري هذا الموسم أمام الزمالك، مشيرا إلى أنه سيقوم بسداد مستحقات اللاعبين يوم الأربعاء.

ويستعد الإسماعيلي لاستضافة الزمالك بعد انتهاء فترة التوقف في قمة مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز بإستاد الإسماعيلية يوم الجمعة المقبل.

وقال الكومي في تصريحات ليلا كورة: "سوف نقوم بسداد مستحقات اللاعبين يوم الأربعاء المقبل قبل مواجهة الزمالك، سيحصل كل لاعب على دفعة مقدم تعاقده للموسم الجديد المستحقة له حتى تاريخه".

وتحدث عن مباراة الزمالك قائلا: "سنفوز بإذن الله، النصر من عند الله".

وشدد: "سنسجل أول فوز بالدوري يوم الجمعة وتذكر هذا الكلام".

وأكمل: "لا بد أن ندخل المباراة بكامل عزيمتنا وإرادتنا ويجب أن نقتنع أننا قادرون على تحقيق الفوز، وهذا كان كلامي للاعبين، وحفزتهم وطالبتهم أن يشدوا العزم ويبذلوا كل جهدهم، ونحن بجانبهم بكل طاقتنا وقوتنا".

وأتم رئيس الإسماعيلي قائلا: "نحن نفعل كل شيء داخل النادي من أجل اللاعبين".

يذكر أن الإسماعيلي لم يحقق أي فوز في الدوري هذا الموسم بعد الخسارة أمام كل من الأهلي، سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي، ليتذيل جدول ترتيب المسابقة بعد مرور ثلاث جولات، بينما حقق الزمالك حامل اللقب انتصارين قبل أن يخسر أمام الأهلي.