مصدر يكشف لمصراوي.. 5 ملفات تحت المناقشة في شركة الأهلي للكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الحكيم طه:

تعاقدت شركة الكرة بالأهلي برئاسة ياسين منصور العديد من الإجتماعات والمناقشات مع مسئولي القلعة الحمراء خلال الأيام القليلة المقبلة سواء عبر تقنية Zoom أو التواصل المباشر.

وعلم مراسل الخليج 365 أن شركة الكرة تواصل ترتيب الملفات الخاصة بقطاع الكرة، حيث تتسلم جميع الأمور واحدة تلو الأخرى، وسيكون لها دور في فترة الإنتقالات الشتوية خلال يناير المقبل علي أن تتسلم إدارة القطاع بشكل نهائي في يوليو المقبل.

ويعقد ياسين منصور ونائبه مصطفي مراد فهمي بجانب عمرو شاهين المدير التنفيذي للشركة العديد من المناقشات حول ملفات هامة في قطاع الكرة بالأهلي بالتنسيق الكامل مع محمود الخطيب رئيس النادي .

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة لمصراوي أن هناك خمس ملفات ستكون علي طاولة إجتماعات شركة الكرة مع مسئولي الأهلي يتم مناقشتها في الفترة المقبلة، اولها هو الخطوات الباقية نحو تسلم إدارة قطاع الكرة بشكل كامل للشركة، والثاني هو تعيين بديل لحسام غالي الذي تقدم بإعتذار عن الإستمرار في مهام منصبه للترشح في عضوية مجلس إدارة النادي المقرر لها 26 نوفمبر الجاري.

وأضاف أن ثالث الملفات هو فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة والتي سيكون للشركة دور فيها حسب تصريحات محمود الخطيب رئيس النادي نفسه في مؤتمر كشف الحساب عن الدورة المنقضية لمجلسة والذي عقد بالمقر الرئيسي بالجزيرة.

وأوضح أن الملف الرابع هو مزايدات الرعاية والبث الفضائي لمباريات فريق الكرة وكذلك ملابس الفريق التي تنتهي بنهاية الموسم الكروي الجاري.

والملف الخامس هو دراسة عقود الفريق الأول بالكامل ووضع تصور عن مدد إنتهائها للبدء في تجديد وتعديل وتمديد من يحتاج إلي ذلك.