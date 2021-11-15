"أنثى وليست رجل".. من هي حارسة إيران التي أثارت جدلاً؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أثارت مباراة الأردن وإيران للسيدات في كرة القدم، جدلاً واسعاً بعد شكوى الاتحاد الأردني لنظيره الأسيوي، مطالباً بالكشف عن هوية حارسة إيران.

وطالب الاتحاد الأردني لكرة القدم، نظيره الآسيوي، بضرورة فتح تحقيق حول المباراة التي جمعت سيدات النشامى مع إيران في التصفيات المؤهلة لكأس أمم آسيا 2022 في الهند.

ووفقًا لبيان رسمي نشره علي الحسين رئيس الاتحاد الأردني عبر حسابه بموقع تويتر، فإن الاتحاد الأردني طالب بضرورة فتح تحقيق للتأكد من جنس عدد من لاعبات المنتخب الإيراني.

وشدد الاتحاد الأردني على ضرورة أن يكون التحقيق شفاف وواضح من جانب لجنة خبراء طبيين مستقلين، للتحقق من أهلية حارسة المنتخب الإيراني وعدد من اللاعبات الأخريات.

وبالنظر إلى تقرير المباراة عبر الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي، تبين أن حارسة مرمى إيران ضد الأردن هي "زهرة كوداي".

فمن هي زهرة كوداي؟

زهرة هي لاعبة كرة قدم إيرانية، ولدت في مقاطعة باغ ملك عام 1989، وتلعب بين صفوف نادي زوب أهان.

وسبق لزهرة تمثيل منتخب بلادها في تصفيات كأس آسيا، وكان لها دورا بارزا في تأهل إيران لأمم آسيا 2022 لأول مرة خاصة في مباراة الأردن حيث تصدت لركلتي ترجيح لتحجز مقعد بلادها في البطولة القارية.

تقول زهرة بعد التأهل: "شعرت بالفخر بعد التأهل إلى أمم آسيا".

وكان المنتخب الأردني للسيدات قد فشل في التأهل إلى كأس أمم آسيا بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام إيران، في لقاء عرف تألق كبير لحارسة الفريق الفائز.

وأوضح البيان الأردني، أن منتخب السيدات الإيراني له سوابق عدة بشأن تعاطي لاعباته للمنشطات وكذلك التلاعب في النوع والجنس، مما يعد دافعًا قويًا لفتح التحقيق.

ووفقاً لما جاء في "روسيا اليوم"، أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نتائج التحقق من الشكوى التي تقدم بها الاتحاد الأردني لكرة القدم، حول جنس حارس مرمى منتخب إيران للسيدات.

وبين الاتحاد الآسيوي خلال الإعلان عن نتائج التحقق التي أثبتت أن جنس اللاعبة الإيرانية أنثى، وخاطب الاتحاد الأردني لكرة القدم بالنتيجة النهائية حول الشكوى المقدمة.

وردت مدربة المنتخب الإيراني للسيدات، مريم إيراندوست، على الجدل الدائر وقالت "مجرد ذريعة لعدم قبول الهزيمة أمام الإيرانيات، بعد هزيمة المنتخب الأردني، كان من الطبيعي أن يحاولوا تهدئة أنفسهم بذرائع كاذبة، قبل بداية رحلتنا في التصفيات، أجرينا الفحوصات اللازمة، حيث فحص الطاقم الطبي بعناية كل لاعبة في المنتخب حتى لا نواجه أي مشكلة في هذه الصدد".