الزمالك يفوز على مستقبل وطن وديًا استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على فريق مستقبل وطن بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين اليوم الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء ضمن استعدادات الزمالك لاستئناف الدوري الممتاز.

سجل هدفي الزمالك أحمد سيد زيزو وعمر السعيد في الدقيقتين ٢٧ و٢٩ من الشوط الأول، بينما سجل لمستقبل وطن حسن جاد في الدقيقة ٤٧ من الشوط الثاني من ضربة جزاء.

وشهد اللقاء سيطرة الزمالك على معظم أحداثه خاصة بالشوط الأول، والذي شهد تسجيل هدفي الفريق.

ولعب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير خلال الشوط الأول بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع : محمد عبد الغني، محمد عبد الشافي ، أحمد زكي، حازم إمام

الوسط: إسلام جابر ، طارق حامد ، يوسف أوباما ، أحمد سيد زيزو، محمد أوناجم

الهجوم :عمر السعيد.

بينما جاء تشكيل الزمالك للشوط الثاني كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع : أحمد زكي ، محمد حمدي ، حسام عبد المجيد ، عبد الرحمن حسين السيد

الوسط : محمد أشرف روقا ، محمود عبد العزيز ، سيف فاروق جعفر ، أيمن حفني ، سيد عبد الله نيمار

الهجوم : يوسف أسامة نبيه.