تعرف على تاريخ المواجهات المباشرة بين سوريا وايران في جميع المسابقات، قبل إياب تصفيات كأس العالم قطر 2022، عن قارة آسيا، في المرحلة الثالثة والنهائية.

يلتقي منتخب سوريا مع ايران في لقاء قوي ومثير بالدور النهائي في تصفيات كأس العالم 2022، ضمن الجولة السادسة من منافسات المجموعة الأولى التي تضم «كوريا الجنوبية، لبنان، الامارات، والعراق».

ويحين موعد مباراة سوريا وايران في إياب تصفيات كأس العالم 2022 يوم الثلاثاء الموافق 16 نوفمبر 2021، على استاد الملك عبدالله الثاني في العاصمة الأردنية عمان.

وتعتبر المرحلة الحالية (الثالثة) هي الأخيرة في تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وتقام بنظام مجموعتين، تضم كل مجموعة 6 منتخبات، ويتأهل صاحب المركز الأول والثاني من كل مجموعة إلى المونديال مباشرة.

في حين يتقابل المنتخبين الحاصلين على المركز الثالث من كل مجموعة ضمن الملحق الآسيوي، ويرتقي الفائز منه إلى الملحق العالمي، لتحديد المتأهل إلى كأس العالم قطر 2022.

وتتصدر ايران ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة من خمس مباريات، وتأتي كوريا الجنوبية في المركز الثاني برصيد 11 نقطة، بينما حصدت لبنان 5 نقاط، والعراق 4 نقاط، و3 للإمارات، ونقطتين لسوريا.

تاريخ مواجهات سوريا وايران قبل إياب تصفيات كأس العالم 2022

تواجه منتخب سوريا وايران 13 مرة بتصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم، و6 مرات في تصفيات كأس آسيا، ومرة واحدة في كأس آسيا، و8 مرات في مناسبات أخرى.

وكانت أول مواجهة في التاريخ تجمع سوريا وايران في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 1974، وفاز أسود فارس بهدفٍ دون رد، وفي لقاء العودة بنفس التصفيات تمكن نسور قاسيون من تحقيق الانتصار الوحيد لهم في تلك المنافسة.

والتقى بعدها سوريا وايران في تصفيات كأس العالم 10 مرات، فاز أسود فارس 4 مرات، وسيطر التعادل على 6 مناسبات، ولم يحقق نسور قاسيون أي انتصار.

وفي التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا، عجز منتخب سوريا عن تحقيق الانتصار على ايران التي فازت في 3 مناسبات، وسيطر التعادل على مثلها؛ أما عن اللقاء الوحيدة الذي جمع المنتخبين في كأس آسيا الكويت 1980 فقد انتهى بالتعادل ايضًا.

واصطدم المنتخبان في بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم 6 مرات، فاز فيها جميعًا منتخب ايران، كما تواجها في مباراتين وديتين هم بالمناسبة آخر ما جمع الفريقين، ففي اللقاء الأول الذي أقيم في 6 يونيو 2019، فاز أسود فارس على سوريا بخماسية نظيفة، كما فازوا ايضًا في المباراة الثانية التي أقيمت في شهر مارس من العام الجاري بثلاثية نظيفة.

كان لقاء الذهاب في تصفيات كأس العالم 2022 بين سوريا وايران ضمن منافسات الجولة الأولى على استاد آزادي بمدينة طهران، شهد فوز ايران بهدفٍ دون رد سجله علي رضا عند الدقيقة في الدقيقة (56).

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