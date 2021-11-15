الآن | بث مباشر مباراة اليوم الكويت وليتوانيا الودية رابط يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر رابط يلا شوت لمشاهدة مباراة منتخب الكويت وليتوانيا الودية، ضمن مباريات اليوم الاثنين 15-11-2021.

يستضيف منتخب ليتوانيا نظيره الكويتي على ملعب LFF ستاديوم بالعاصمة الليتوانية فيلنيوس في مباراة ودية، بعد انتهاء مشواره بتصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.

وتلقت ليتوانيا الهزيمة السابعة بالتصفيات يوم الجمعة الماضي 12 نوفمبر 2021 أمام إيرلندا الشمالية في آخر لقاء لها بمنافسات الجولة السادسة للمجموعة الثالثة التي تضم ايضًا، إيطاليا، سويسرا، وبلغاريا.

وتذيل منتخب ليتوانيا ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط حصدها بالفوز على بلغاريا في الجولة الثالثة، بينما تتنافس ايطاليا مع سويسرا على حجز بطاقة التأهل المباشرة عن المجموعة إلى مونديال قطر 2022، إذ جمع المنتخبان 15 نقطة من 7 مباريات، بينما تمتلك إيرلندا الشمالية وبلغاريا 8 نقاط.

من جهته، ودع منتخب الكويت تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 من المرحلة الثانية، بعدما حصد 14 نقطة فقط من 8 مباريات ضمن المجموعة الثانية التي تأهل منها منتخب أستراليا إلى المرحلة الثالثة والأخيرة.

كما أخفقت الكويت في الصعود إلى بطولة كأس العرب المقرر إقامتها بنهاية الشهر الجاري في قطر، إثر خسارتها أمام شقيقها منتخب البحرين في الدور التمهيدي بهدفين نظيفين يوم 25 يونيو 2021.

وعلى الرغم من ذلك، قرر الاتحاد الكويتي لكرة القدم استغلال فترة التوقف الدولي بسفر المنتخب الوطني الأول بقيادة ثامر عناد إلى أوروبا لخوض مباراتين وديتين، الأولى كانت أمام التشيك يوم الخميس الماضي بمدينة أولموس التشيكية وانتهى اللقاء بفوز أصحاب الأرض (7-0).

والثانية ستكون اليوم أمام ليتوانيا، وستنطلق المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت الكويت والسعودية، 17:00 بتوقيت جرينتش، 19:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت سلطنة عمان، وينقل البث مباشر للقاء على القناة الكويتية الرياضية.