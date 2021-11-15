الوداد يسابق الزمن لتأمين عودة مسوفا من تنزانيا

يسابق مسؤولو الوداد الرياضي المغربي، الزمن من أجل تأمين رحلة خاصة للدولي التنزاني “سايمون مسوفا”، من تنزانيا نحو المغرب، بعد أن أنهى التزامه رفقة منتخب بلاده الذي خسر رهان التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ووصل سايمون مسوفا، أمس الأحد الى العاصمة التانزانية دار السلام، بعد أن ودع رفقة منتخب بلاده تصفيات المونديال، عقب التعادل أمام مضيفه مدغشقر في المواجهة التي جمعت المنتخبين على أرضية ملعب “ماهاماسينا”، لحساب الجولة السادسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وكشف مصدر مقرب من محيط الوداد لموقع Le360 المغربي، أن إدارة الفريق الأحمر نجحت في تأمين رحلة غير مباشرة لمهاجمها التانزاني، في أفق عودته إلى مدينة الدار البيضاء بعد غد الأربعاء.