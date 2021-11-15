يسابق مسؤولو الوداد الرياضي المغربي، الزمن من أجل تأمين رحلة خاصة للدولي التنزاني “سايمون مسوفا”، من تنزانيا نحو المغرب، بعد أن أنهى التزامه رفقة منتخب بلاده الذي خسر رهان التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.
ووصل سايمون مسوفا، أمس الأحد الى العاصمة التانزانية دار السلام، بعد أن ودع رفقة منتخب بلاده تصفيات المونديال، عقب التعادل أمام مضيفه مدغشقر في المواجهة التي جمعت المنتخبين على أرضية ملعب “ماهاماسينا”، لحساب الجولة السادسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.
وكشف مصدر مقرب من محيط الوداد لموقع Le360 المغربي، أن إدارة الفريق الأحمر نجحت في تأمين رحلة غير مباشرة لمهاجمها التانزاني، في أفق عودته إلى مدينة الدار البيضاء بعد غد الأربعاء.
كانت هذه تفاصيل خبر الوداد يسابق الزمن لتأمين عودة مسوفا من تنزانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.