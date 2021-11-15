برشلونة يواصل استهداف الصفقات المجانية، والعين على مدافع تشيلسي هذه المرة

يواصل النادي الكتالوني استهداف الصفقات المجانية، وعينه هذه المرة، متوجهة نحو مدافع تشيلسي الإنجليزي “سيزار أزبيليكويتا”، مع دخول الدولي الاسباني في الفترة الحرة يناير المقبل.

وقالت مصادر لشبكة ESPN إن برشلونة يراقب حالة عقد المدافع سيزار أزبيليكويتا مع انتقاله إلى الأشهر الستة الأخيرة من عقده مع تشيلسي مطلع العام القادم.

ووقع برشلونة مع الهولندي ممفيس ديباي، سيرجيو أجويرو و إيريك جارسيا في صفقات مجانية في الصيف الماضي، ووقالت نفس المصادر انه سيستمر لاستهداف اللاعبين المنتهية عقودهم بسبب الوضع المالي.

وخاض أزبيليكويتا (32 عامًا) 12 مباراة مع تشيلسي هذا الموسم، ولا يزال يلعب بشكل منتظم تحت قيادة المدرب توماس توخيل، بعد أن قاد الفريق إلى الفوز بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

ومع ذلك، مع عقده الذي ينتهي الصيف المقبل، فإن اللاعب الدولي الإسباني لم يتوصل لاتفاق حتى الآن على عقد جديد يبقيه في ستامفورد بريدج، الأمر الذي نبه برشلونة، الذي أبدى اهتمامًا بالمدافع في الماضي أيضًا.

وقالت مصادر لشبكة ESPN إن تشيلسي لا يزال في مفاوضات مع أزبيليكويتا، ويأملون في تمديد عقده، لكن دون الوصول إلى اتفاق حتى الآن على تمديد إقامته في لندن.

إذا اختار ازبيليكويتا إنهاء عقده مع تشيلسي، فإن مدرب برشلونة الجديد تشافي هيرنانديز سيكون حريصًا بشكل خاص على تأمين خدماته.

واضافت مصادر ESPN إن تشافي يقدر قدرته على اللعب في مركز الظهير الأيمن في دفاع من أربعة لاعبين، أو على اليمين في ثلاثة لاعبين في الخط الخلفي، كما لعب حتى كقلب دفاع في أربعة في الخلف بعض الأحيان مع منتخب إسبانيا.

سيضيف ازبيليكويتا أيضًا القيادة والخبرة إلى خط خلفي شاب يضم سيرجينو ديست و اريك جارسيا و رونالد أراوخو و اوسكار مينجويزا، حيث لا يتجاوز أي منهم، سن الـ 23 عاماً.