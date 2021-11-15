الفتح الرباطي يغري الزرهوني بمنحة دسمة لينسى حلم العودة إلى الرجاء الرياضي

أغرى نادي الفتح الرياضي الرباطي، لاعبه الدولي “نوفل الزرهوني” بمنحة دسمة من أجل نسيان حلم العودة إلى الرجاء، والاستمرار في العاصمة الإدارية للملكة المغربية.

ووافق الجناح الهجومي نوفل الزرهوني، على الرفع من منحة توقيعه في الموسم الحالي والمقبل، بزيادة مبلغ 30 مليون سنتيم (حوالي 30 ألف دولار) في كل موسم، وفقاً لموقع سبورت 1 المغربي.

ووقع الزرهوني على وثيقة تؤكد حصوله على المبلغ المذكور، بعدما سبق أن رفض المقترح من قبل مسؤولي الفريق، واشترط الحصول على 80 مليون دفعة واحدة، وهو ما رفضته الرئيس السابق للفريق نوال خليفة، يضيف نفس المصدر.

وكانت الرئيس السابقة قد قررت رفع منحة توقيع الزرهوني في الموسم الحالي بإضافة 20 مليون سنتيم، وفي الموسم المقبل بإضافة مبلغ 30 مليون سنتيم، وذلك مكافأة له على استمراره مع الفريق بدل العودة إلى فريقه الأم، نادي الرجاء الرياضي.

وعاد موضوع انتقال الزرهوني إلى الرجاء إلى الواجهة، بعد تعاقد الفتح مع المدرب السابق للنسور “جمال سلامي”، إذ ينتظر مسؤولو الفتح الرباطي والرجاء قرار المدرب الجديد بخصوص مستقبل اللاعب سواء بالاحتفاظ به، أو الموافقة على الانتقال إلى القلعة الخضراء في مرحلة الانتقالات الشتوية المقبلة.