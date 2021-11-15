تاريخ مواجهات السعودية وفيتنام قبل مباراة إياب تصفيات كأس العالم 2022

تعرف على تاريخ مواجهات السعودية وفيتنام قبل مباراة الإياب في المرحلة النهائية بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022، ضمن منافسات الجولة السادسة.

ويتواجد منتخب السعودية وفيتنام في المجموعة الثانية، والتي تضم منتخبات «استراليا، اليابان، عمان، والصين»، وسيتأهل منها المتصدر والوصيف إلى مونديال قطر 2022 مباشرة، بينما يخوص صاحب المركز الثالث مباريات الملحق.

وسيحل المنتخب السعودي ضيفًا ثقيلًا على فيتنام في ملعب مي دينه ستاديوم بمدينة هانوي يوم الثلاثاء المقبل 16 نوفمبر 2021، وعينه على تحقيق الانتصار الخامس من أجل المحافظة على صدارته للمجموعة.

من جهته سيبحث منتخب فيتنام عن تحقيق الانتصار الشرفي بالمرحلة النهائية في التصفيات على اعتبار بأنه الحلقة الأضعف في المجموعة، حيث لم يحصد أي نقطة، واستقبلت شباكه 11 هدف، وسجل لاعبوه 4 اهداف.

ويحتل المنتخب السعودي صدارة ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة من خمس مباريات، مقابل 10 نقاط لأستراليا و9 لليابان و7 لعمان و4 للصين، في حين بقي رصيد فيتنام خاليًا من النقاط.

تاريخ مواجهات السعودية وفيتنام

التقى منتخب السعودية وفيتنام في 3 مناسبات سابقة، جاءت جميعها في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم.

واصطدم المنتخبان لأول مرة في تصفيات كأس العالم 2002، حينما أوقعتهم القرعة ضمن المجموعة العاشرة التي ضمت بنجلاديش ومنغوليا آنذاك.

وتمكن المنتخب السعودي من تحقيق الانتصار على فيتنام بخماسية نظيفة في مباراة الذهاب التي أقيمت يوم 12 فبراير 2001، سجلها سامي الجابر (هاتريك) وطلال المشعل (هدفين).

وفي مباراة الإياب يوم 19 فبراير 2001، جدد الصقور الخضر تفوقهم على فيتنام، وفازوا عليهم برباعية نظيفة، بواقع هاتريك للاعب «طلال المشعل»، وهدف للاعب «عبيد الدوسري».

وانهى منتخب السعودية التصفيات حينها بتصدره المجموعة بالعلامة الكاملة 18 نقطة من 6 مباريات، وصعد إلى المرحلة النهائية، ليقطع منها تذكرة العبور إلى كأس العالم 2002 بتصدره ايضًا المجموعة التي تواجد فيها.

أما المباراة الثالثة والأخيرة بينهما فكانت في ذهاب التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وفاز الأخضر السعودي بثلاثة أهداف احرزها سالم الدوسري، ياسر الشهراني، وصالح الشهري، مقابل هدف واحد سجله نغوين كوانغ هاي.

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