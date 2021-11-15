تعرف على تاريخ المواجهات المباشرة بين العراق وكوريا الجنوبية في جميع المسابقات، قبل إياب تصفيات كأس العالم قطر 2022، عن قارة آسيا، في المرحلة النهائية، ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات “سوريا، الامارات، إيران، ولبنان”.

وتعتبر المرحلة الحالية (الثالثة) هي الأخيرة في تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وتقام بنظام مجموعتين، تضم كل مجموعة 6 منتخبات، ويتأهل صاحب المركز الأول والثاني من كل مجموعة إلى المونديال مباشرة.

في حين يتقابل المنتخبين الحاصلين على المركز الثالث من كل مجموعة ضمن الملحق الآسيوي، ويرتقي الفائز منه إلى الملحق العالمي، لتحديد المتأهل إلى كأس العالم قطر 2022.

وتتصدر ايران ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة من خمس مباريات، وتأتي كوريا الجنوبية في المركز الثاني برصيد 11 نقطة، بينما حصدت لبنان 5 نقاط، والعراق 4 نقاط، و3 للإمارات، ونقطتين لسوريا.

تاريخ مواجهات العراق وكوريا الجنوبية قبل إياب تصفيات كأس العالم 2022

التقى منتخب العراق وكوريا الجنوبية قبل إياب تصفيات كأس العالم 2022 في 7 مناسبات سابقة، منها مبارتين في المرحلة النهائية بتصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم، أي أن اللقاء المقبل هو الثالث الذي سيجمع المنتخبين في تلك المنافسة.

وانتهت المباراة التي جمعت منتخب كوريا الجنوبية والعراق في يوم 19 أكتوبر 1993، بالتعادل الإيجابي (2-2)، وفي نهاية التصفيات، تأهل النمور رفقة السعودية إلى مونديال أمريكا 1994.

وانتظر المنتخبان 14 عامًا، ليتقابلا من جديد، ولكن هذه المرة في مباراة ودية أقيمت يوم 29 يونيو 2007، قبل بطولة كأس آسيا بأقل من شهر، وانتهى اللقاء بفوز كوريا الجنوبية على العراق بثلاثية نظيفة.

واصطدم العراق بمنتخب كوريا الجنوبية في نصف نهائي كأس آسيا 2007، وتمكن أسود الرافدين من تحقيق الانتصار على النمور بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل السلبي (0-0)، وهي البطولة التي حققها أصدقاء يونس محمود على حساب شقيقه منتخب السعودية.

وفي 28 مارس 2009، تواجه المنتخبان للمرة الرابعة بشكلٍ عام، والثانية وديًا، وفازت كوريا الجنوبية على العراق بهدفين مقابل هدف واحد.

وتجدد اللقاء بين كوريا الجنوبية والعراق في نصف نهائي كأس آسيا 2015، وتمكن النمور من أخذ ثأرهم حينما فازوا بهدفين نظيفين، ولكنهم خسروا اللقب لصالح منتخب أستراليا في المباراة النهائية.

وتعد المباراة الودية التي جمعت العراق وكوريا الجنوبية في 7 يونيو 2017، هي الأخيرة التي جمعت المنتخبين، وانتهت بالتعادل السلبي (0-0).

ويحين موعد المباراة المنتظرة بين العراق وكوريا الجنوبية في المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022، يوم الثلاثاء الموافق 16 نوفمبر 2021، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 19:00 بتوقيت سلطنة عمان، 18:00 بتوقيت السعودية، 17:00 بتوقيت مصر، 15:00 بتوقيت جرينتش.

وشهد اللقاء السابع بين منتخب العراق ونظيره الكوري الجنوبي تعادلا سلبياً والذي أقيم بينهما يوم 2 سبتمبر 2021 على ستاد كأس العالم في سيؤول، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى، في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ومالت الأفضلية في بداية المباراة لصالح المنتخب الكوري الذي سيطر على الكرة وحاول الضغط على مرمى العراق دون أن ينجح في صنع فرص خطيرة أمام المرمى.

وضغط منتخب كوريا الجنوبية في معظم مراحل المباراة وسنحت لمهاجميه أكثر من فرصة لم ينجحوا في استغلالها، وسط استبسال من دفاع المنتخب العراقي.

اقرأ ايضا..