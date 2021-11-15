جمال بلماضي: امام منتخب الجزائر ثلاث مباريات لبلوغ كأس العالم وهذا هدفنا

تحدث مدرب المنتخب الجزائري “جمال بلماضي” لوسائل الإعلام، قبل مباراة يوم غد المصيرية أمام بوركينا فاسو في الجولة الاخيرة في الدور الثاني من تصفيات كأس العالم 2022، وعبر عن استعداد محاربي الصحراء لتحقيق الفوز، في هدفهم الأسمى وهو بلوغ نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

ويلتقي بطل أفريقيا مع بوركينا فاسو بفرصتين للتأهل للدور الحاسم من تصفيات كأس العالم 2022، الفوز او التعادل، بينما يحتاج المنتخب البوركيني إلى الفوز لتحقيق المفاجأة والصعود.

وقال بلماضي لوسائل الإعلام قبل مباراة يوم غد ” مباراة بوركينا فاسو هي مباراة حاسمة قبل مباراة الملحق الأخيرة، و سوف نفعل ما بوسعنا من اجل التأهل “.

واضاف الناخب الجزائري ” كان بإمكان البعض تفادي بعض المشاكل من أجل تركنا نعمل في هدوء. مباراة بوركينا فاسو مصيرية و نعلم أهميتها البالغة “.

وأكمل ” هدفنا واضح وهو التأهل لنهائيات كأس العالم، ونحن على بعد 3 مُباريات من المُشاركة فيه “.

وعن سلسلة اللاهزيمة البالغة 32 مباراة حتى الآن، اوضح بلماضي ان الهزيمة آتية لا محالة، وانه لا يهم للارقام القياسية، وأضاف “سيأتي يوم وننهزم لكن بالتأكيد لن يكون غدا “.

وعن سؤال حول تشكيلة المنتخب الجزائري في المباراة قال جمال بلماضي ” تبحثون عن التشكيلة التي سوف أدخل بها غدا وانتم تعلمون ان مدرب بوركينا فاسو يشاهد المؤتمر حاليا “.

واكمل ” اذا أردتم تشكيلة بوركينا فاسو ليس هناك مشكل .. كوفي كابوري تاسوبا ياغو دابو سانوغو بايالا بانسي في الهجوم، ولا نلعم من سوف يلعب منهم “.