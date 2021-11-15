بالفيديو | غضب كريستيانو من مدرب البرتغال بعد الخسارة امام صربيا في تصفيات كأس العالم 2022

فشل منتخب البرتغال في التأهل المباشر لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر، بعد الخسارة من صربيا 1/2 في آخر دقائق المباراة بملعب النور بلشبونة، ما جعل نجم مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو، ينفعل في وجه مدرب المنتخب “فيرناندو سانتوس” بعد المباراة.

وسيحظى فريق سانتوس بفرصة ثانية للتأهل إلى بطولة العام المقبل من خلال الملحق الأوروبي، ولكن كان بإمكانهم فعل ذلك بالفعل، لو فازوا أو تعادلوا ضد صربيا يوم الأحد، بعد تعادل مفاجئ 0/0 في أيرلندا قبل أيام قليلة فقط.

و ذهب المدرب فرناندو سانتوس لتحية لاعبه كريستيانو رونالدو بعد نهاية المباراة، لكن مهاجم مانشستر يونايتد بدا غاضبًا من النتيجة و من إدارة المدير الفني للمباراة كما اظهرت الكاميرات.

وعلى الرغم من مصافحة مدربه، قام رونالدو بإيماءات واضحة بعدم الموافقة على سير المباراة امام زملاء ميتروفيتش، بعد أن فشلت البرتغال في الحفاظ على تقدمها بهدف في الدقائق الأولى من مباراة يوم أمس الأحد.

ويدرك النجم البرتغالي، البالغ من العمر 36 عامًا حاليًا، أن كأس العالم في قطر قد تكون فرصته الأخيرة للفوز باللقب العالمي، فضلاً عن فرصته الأخيرة لتمثيل منتخب بلاده في بطولة كبيرة.

وتحمل فرناندو سانتوس الهزيمة، وقال عبر التلفزيون المحلي البرتغالي بعد نهاية المباراة “حمضنا النووي هو اللعب بأقدامنا، لكننا واجهنا صعوبات. صحيح أن الفريق يفتقر إلى الشخصية”.

وتابع ” برناردو [سيلفا] أراد الكرة، لكنه كان الوحيد. لعبنا بخوف وقليل من القلق. المسؤولية تقع على عاتقي”.

ومع ذلك، لا يزال سانتوس متفائلاً بأن البرتغال ستضمن مكانها في كأس العالم 2022 عبر الملحق الأوروبي، حيث قال “سنكون في قطر. لم نفعل ما كان ينبغي أن نفعله لكننا سننجح”.

وختم حديثه قائلًا “نحن دائمًا نلعب من أجل الفوز، نفكر في الهجوم وليس الدفاع … لكن الأمور لا تسير دائما في طريقنا.”

فيديو غضب كريستيانو رونالدو من فرناندو سانتوس بعد الهزيمة من صربيا