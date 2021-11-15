الامارات | رونالدو "المحبط" واثق في تاهل البرتغال إلى نهائيات كأس العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو "المحبط" واثق في تاهل البرتغال إلى نهائيات كأس العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إن هزيمة منتخب بلاده أمام نظيره الصربي 1 / 2 أمس الأحد كانت "صعبة" لكنه أكد أن أمال البرتغال في التأهل لنهائيات كاس العالم 2022 "لا تزال قائمة بشكل كبير".

وافتتح ريناتو سانشيز التسجيل للمنتخب البرتغالي في الدقيقة الثانية ثم تعادل المنتخب الصربي بهدف للاعب دوشان تاديتش في الدقيقة 33 .

وكادت المباراة أن تنتهي بالتعادل، لكن ألكسندر ميتروفيتش خطف هدف الفوز للمنتخب الصربي في الثواني الأخيرة لتفوز صربيا بصدارة المجموعة الأولى وتتأهل مباشرة إلى المونديال، بينما ستشارك البرتغال في الملحق الأوروبي.

وسيتنافس المنتخب البرتغالي، الذي يدربه فيرناندو سانتوس، في الملحق الأوروبي في مارس المقبل، وقد أكد رونالدو أنه لا يزال يثق في تأهل المنتخب إلى مونديال قطر.

وقال رونالدو /36 عاما/ عبر حسابه بتطبيق "إنستغرام" :"كرة القدم أظهرت لنا مرات عديدة أنه أحيانا تكون المسارات الأكثر التفافا هي التي تؤدي إلى أكثر النتائج المرجوة."

وأضاف :"نتيجة مباراة أمس كانت صعبة، لكنها ليست كافية لإحباطنا. هدف التواجد في كأس العالم 2022 لا يزال قائما بشكل كبير، وندرك أننا يجب علينا التأهل. لا أعذار. البرتغال قادمة إلى قطر."

وسجل رونالدو ستة أهداف خلال سبع مباريات مع منتخب بلاده في التصفيات الأوروبية، منها هدف في شباك أيرلندا جعله يتربع على صدارة قائمة الهدافين الدوليين متفوقا على الإيراني علي دائي

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