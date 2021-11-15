برشلونة يعلن الموعد الرسمي لتقديم ألفيس لجماهير النادي الكتالوني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 نوفمبر 2021

أعلن نادي برشلونة الإسباني في بيان رسمي، اليوم الاثنين، موعد التقديم الرسمي للظهير البرازيلي، داني ألفيس، أمام جماهير النادي الكتالوني العريق.



وعاد ألفيس البالغ 38 عاما إلى برشلونة منذ أيام، في صفقة انتقال حر، نظرا لعدم ارتباطه بأي ناد خلال الفترة الماضية، علما بأنه لعب من قبل في صفوف الفريق الكتالوني بالفترة بين 2008 و2016.

وقال برشلونة في بيانه: "سنقدم لاعبنا داني ألفيس يوم الأربعاء 17 نوفمبر على ملعب كامب نو خلال حدث مفتوح أمام الجمهور، ويليه مؤتمر صحفي".

وأضاف البيان: "يمكن للأعضاء والمشجعين الراغبين في الحضور طلب ستة تذاكر كحد أقصى لكل شخص اعتبارا من اليوم الاثنين".

وتابع: "سنفتح أبواب كامب نو أمام الجمهور يوم الأربعاء الساعة 12:30 ظهرا، وسيكون التقديم الرسمي لألفيس في الملعب الساعة 2.00 مساء، بينما سيعقد اللاعب مؤتمرا صحفيا الساعة الثالثة مساء".

واختتم برشلونة: "أعلن النادي اتفاقه مع ألفيس يوم الجمعة الماضي، حيث سيتدرب مع تشافي هيرنانديز اعتبارا من اليوم الإثنين، رغم أنه لن يتم السماح له باللعب في المباريات الرسمية حتى يناير المقبل".