إليوت يعود لتدريبات ليفربول بعد إصابته الخطيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

بدأ هارفي إليوت لاعب ليفربول الإنجليزي تدريبات التأهيلية، للمرة الأولى منذ الإصابة الخطيرة التي تعرض لها سبتمبر الماضي.

وتعرض إليوت لإصابة قوية خلال مباراة ليدز يونايتد، في ردة فعل هيستيرية من محمد صلاح نجم الريدز، الأمر الذي جعله يغادر ويشارك بدلاً منه قائد الفريق جوردان هندرسون، واستطاع ليفربول أن يستعيد ذاكرة الانتصارات بالفوز بنتيجة (3-0).

وكان ليفربول أعلن أن إليوت خضع لعملية جراحية ناجحة في الكاحل، بعدما عانى من كسر المفصل الأيسر.

ومن المنتظر أن يعود إليوت تدريجيًا للمشاركة في التدريبات الجماعية لليفربول، استعدادًا للعودة مرة أخرى للمشاركة مع الفريق في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.