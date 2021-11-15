تعرف على "الموعد الاستثنائي" وتردد القناة الناقلة واستعدادتها لمباراة منتخب مصر والجابون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد محمود:

يصطدم منتخب مصر بنظيره الجابوني في ختام مرحلة المجموعات من المجموعة السادسة التي انتهت بصعود منتخب مصر إلي المرحلة النهائية وهى المواجهة التي تقام في موعد جديد محدد بواسطة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) .

ويستعرض الخليج 365 فيما يلي موعد مباراة منتخب مصر والجابون وكيفية ضبط تردد قناة أون سبورت الناقلة للمباراة واستعدادات القناة والتلفزيون لنقل المواجهة الأهم في جدول المباريات ليوم الثلاثاء.

موعد مباراة منتخب مصر والجابون

ويلعب منتخب مصر مع منتخب الجابون في تمام الساعة الثالثة عصراً على ستاد برج العرب بالأسكندرية بعد أن قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم اقامتها عصراً مع مباراة موزمبيق ومالاوي التي تقام في نفس التوقيت.

منتخب مصر كان قد لعب مبارياته الخمسة في المرحلة قبل الأخيرة من التصفيات (دور المجموعات) تحت الأضواء الكاشفة ولكنه في هذه الجولة سيلعب عصراً لأول مرة على أرضه منذ فترة طويلة بقرار من الفيفا حيث تحديد موعد المباريات هو في الأساس حق أصيل للدول ولكن في الجولات الأخيرة يتدخل الاتحاد الدولي لتحديد موعدها في وقت واحد لتفادي عميلة التلاعب في النتائج ولتكافؤ الفرص.

موقف منتخب مصر

وكان منتخب مصر قد ضمن رسمياً الصعود للمرحلة النهائية في الجولة الماضية بعد التعادل مع أنجولا 2-2 ليرتفع رصيده من النقاط إلي 11 بفارق 4 نقاط عن المنتخب الجابوني ليضمن صدارة المجموعة.

المرحلة الأخيرة من تصفيات المونديال "خروج المهزوم" يتم فيها تقسيم أصحاب الصدارة في المجموعات العشرة إلى مستويين وفقًا لتنصيف فيفا الشهري، على أن يلعب المنتخبات الخمسة أصحاب الصدارة وفقًا للتصنيف مع أحد المنتخبات الأقل في التصنيف ويقام لقاء الذهاب على أرض صاحب التصنيف الأقل.

استعدادات أون سبورت الناقلة لمباراة منتخب مصر والجابون

حددت إدارة قنوات أون سبورت أون تايم سبورت 1 لنقل مباراة منتخب مصر والجابون حيث يقود الأستوديو التحليلي سيف زاهر ويحلل المباراة طه إسماعيل نجم الأهلي ومدرب منتخب مصر السابق وفاروق جعفر نجم الزمالك السابق ومدرب منتخب مصر .

ويحلل على المباراة أيضاً أيمن يونس مهاجم الزمالك ومنتخب مصر السابق وعماد متعب مهاجم الأهلي ومنتهب مصر السابق فيما يحلل أداء الحكام سمير محمود عثمان.

استعدادات التلفزيون لنقل مباراة منتخب مصر والجابون

قررت إدارة التلفزيون المصري بث المباراة بوحدة الـ4k المخصصة لنقل المباريات والأحداث الهامة والتي استقدمتها الهيئة الوطنية للإعلام بالإضافة إلي و20 كاميرا يتم تثبيتها في كافة أركان الملعب، وكاميرا درون وواير كام لتصوير الملعب من أعلى.

وتتعاون الهيئة الوطنية للإعلام والشركة المتحدة وذلك بهدف نقل مباراة منتخب مصر والجابون بأفضل صورة ممكنةعلى أن تتولي الأولى تكليف فريق عمل من إدارة البرامج الرياضية لإخراج المباراة.

تردد قناة أون سبورت الناقلة لمباراة منتخب مصر والجابون

القمر الصناعي:نايل سات.

التردد :11861 رأسي .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.