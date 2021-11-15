ألفيس يجتاز الفحص الطبي في برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يلا كورة:

اجتاز البرازيلي داني ألفيش العائد لصفوف برشلونة الإسباني، اليوم الإثنين، الكشف الطبي الخاص بانضمامه للفريق الكتالوني.

وكان نادي برشلونة، أعلن مساء أمس الجمعة، التعاقد رسميًا مع النجم البرازيلي داني ألفيش، في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن ساو باولو، لتكون أول صفقات المدرب تشافي والذي أصبح مديرًا فنيًا للفريق الكتالوني بدلاً من المقال رونالد كومان والذي رحل عن منصبه بسبب سوء النتائج.

وأعلن برشلونة يوم الثلاثاء القادم 17 نوفمبر موعدًا لتقديم داني ألفيش في ملعب الكامب نو، في تمام الساعة الـ3 ظهرًا بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن يوقع ألفيس على عقدًا جديدًا مع برشلونة لمدة 6 شهور، حتى يونيو 2022، مع وجود بند بتمديد العقد لموسم آخر.

وشارك ألفيش مع برشلونة في 391 مباراة في جميع البطولات، ونجح في تسجيل 21 هدفًان فيما استطاع صناعة 101 هدفًا،

وانتقل داني لصفوف برشلونة عام 2008 قادمًا من إشبيلية الإسباني، قبل الرحيل لـ يوفنتوس عام 2016 مع نهاية عقده مع الفريق الكتالوني.