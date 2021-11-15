إنريكي يتحدث عن تأهل إسبانيا لمونديال 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

قال لويس إنريكي المدير الفني للمنتخب الإسباني إن التأهل المباشر للفريق إلى نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم المقررة في قطر، أزاح "حملا ثقيلا" من على كتفيه.

وسجل ألفارو موراتا هدفا متأخرا قاد به المنتخب الإسباني إلى الفوز على نظيره السويدي 1 / صفر أمس الأحد في اشبيلية، وحسم بطاقة التأهل المباشر إلى المونديال عبر الفوز بصدارة المجموعة الثانية في التصفيات الأوروبية.

وسيخوض المنتخب السويدي الملحق الأوروبي في مارس للمنافسة على التأهل للمونديال، بينما يمكن للمنتخب الإسباني في ذلك الوقت بدء استعداداته للمشاركة في نهائيات كأس العالم للمرة الثانية عشر على التوالي.

ويتفوق على المنتخب الإسباني في مرات التأهل المتتالية لنهائيات المونديال، منتخبات البرازيل (21) وألمانيا (18) والأرجنتين (13)، حيث لم يغب المنتخب الإسباني عن نهائيات أي نسخة من البطولة منذ عام 1978.

وقال إنريكي خلال مؤتمر صحفي :"كان يوما جميلا للغاية. عانينا كثيرا لكن اللاعبين كان لديهم الثقة وحصدوا جائزتهم المستحقة."

وأضاف :"هي مجموعة ممتازة من اللاعبين. ليس فقط الـ25 لاعبا المتواجدين هنا ولكن جميع من ينضمون للمنتخب."

وتابع :"تأهلنا بالفعل لكأس العالم، وكي أكون صادقا، أزاح هذا حملا ثقيل من على كتفي."

وأضاف إنريكي :"لقد شعرت بالمزيد من الضغوط خلال المباريات الأخيرة أكثر مما واجهته خلال كأس الأمم الأوروبية أو دوري أمم أوروبا."

وأوضح :"عندما تكون مطالبا بتحقيق شيئ يبدو سهلا أو يجب عليك تحقيقه من أجل التاريخ، فإنك تضع ضغوطا على نفسك."