"خليفة ساسي".. تعرف على "كناريا" الذي ضمه كيروش لمنتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

استدعى الجهاز الفني للمنتخب الوطني، اللاعب محمد متولي الشهير بكناريا إلى معسكر الفراعنة استعدادًا لمواجهة الجابون غدًا الثلاثاء، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وغادر عبد الله السعيد لاعب بيراميدز ومنتخب مصر، معسكر الفراعنة مساء أمس، بعد عدم مشاركته في التدريبات، لإصابته في العضلة الخلفية التي خرج على أثرها بين الشوطين في مباراة المنتخب أمام أنجولا في الجولة الماضية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

قرر البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، ضم محمد متولي "كناريا" لاعب سموحة، بعد إصابة عبد الله السعيد لاعب بيراميدز خلال مباراة أنجولا بتصفيات أفريقيا لكأس العالم 2022. (طالع التفاصيل)

ظهر كناريا صاحب الـ22 عامًا لأول مرة في الدوري الممتاز، مع المقاولون العرب موسم 2017/2018، بعد تصعيده، ليلفت أنظار مسئولي نادي سموحة نهاية الموسم مما دفعهم لتقديم عرض لشراء اللاعب.

انتقال إلى سموحة قادمًا من المقاولون العرب، في فترة الانتقالات الصيفية 2018، في صفقة كلفة خزينة النادي السكندري 5 ملايين جنيه.

لم يشارك مع سموحة بشكل أساسي حيث خاض 7 مباريات في الدوري الممتاز وصنع هدفًا وحيدًا، وشارك في الكأس مباراة وحيدة، قبل أن يخرج على سبيل الإعارة لمدة موسم لنادي مصر للمقاصة.

ظهر كناريا مع المقاصة بشكل ملفت مما دفع مسئولي نادي سموحة لعودة اللاعب مرة أخرى، ليكون عنصرًا أساسيًا الموسم الماضي، ليشارك مع الفريق السكندري في الدوري الممتاز في 30 مباراة، قدم فيهم مستوى رائع.

فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق كان فجر تصريحًا مؤكدًا فيه أن كناريا هو خليفة التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك السابق.

وواصل كناريا تألقه الموسم الجاري في الدوري الممتاز، حيث شارك مع سموحة في الثلاث مباريات الماضية، بشكل أساسي وفي جميع الدقائق، إلى أن استدعاه المنتخب استعدادًا لمواجهة الجابون.