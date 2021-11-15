خطأ فادح من هيكتور كوبر يعرض تأهل الكونغو في تصفيات كأس العالم 2022 للخطر

تأهلت جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى الدور الحاسم في تصفيات كأس العالم 2022 عن منطقة إفريقيا بعد الفوز المثير للجدل على حساب بنين (2-0)، إلا أن خطأ فادحاً من مدرب الفهود، قد يعرض تأهلهم للخطر، وفقاً للوائح الفيفا.

في الواقع، كان المدرب الأرجنتيني “هيكتور كوبر” (المدير الفني السابق لمنتخب مصر) قد أجرى تغييراته الأربعة في أربع توقفات مختلفة، بدلاً من الثلاثة القصوى التي تنص عليها قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتشير المادة 3 من قوانين اللعبة إلى أن “كل فريق سيكون لديه ثلاث فرص كحد أقصى لإجراء التبديلات الخمس المسموح بها أثناء المباراة، لكن كوبر اقدم على تغييراته في اربع مناسبات خلال مباراة البنين.

وسيكون من حق السناجب تقديم استئناف إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، وهو ما تم بالفعل صباح اليوم الاثنين، الأمر الذي قد يؤدي إلى استبعاد جمهورية الكونغو الديمقراطية من الدور النهائي والحاسم في تصفيات كأس العالم 2022.

وكانت البنين في المركز الأول في المجموعة قبل هذه الرحلة إلى الأراضي الكونغولية برصيد 10 نقاط، مقابل 8 نقاط للكونغو، لكن فوز هذا الاخير، جعله يتصدر المجموعة في نهاية المطاف.

وظهر سيناريو مماثل في بطولة كأس ألمانيا، حيث أجرى نادي فولفسبورج تغييرًا سادسًا في الوقت الإضافي، الأمر الذي كلفه استبعادًا مباشرًا من البطولة، فهل يتكرر نفس السيناريو مع فريق المدرب هيكتور كوبر؟