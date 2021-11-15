بالتزامن مع تألق منتخب هيرفي رينارد..الاتحاد السعودي يتدارس زيادة اللاعبين الأجانب في الدوري

يتدارس الاتحاد السعودي لكرة القدم، بمعية رابطة دوري محمد بن سلمان للمحترفين، آلية جديدة لزيادة عدد اللاعبين الأجانب المسموح تواجدهم في قائمة فرق الدوري السعودي للمحترفين، تزامنًا مع تألق المنتخب الأول بقيادة هيرفي رينارد في تصفيات كأس العالم 2022.

وكشفت صحيفة “الرياضية السعودية “، أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، ورابطة الدوري السعودي للمحترفين، يبحثان آلية زيادة عدد اللاعبين الاجانب في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين إلى ثمانية لاعبين.

وناقش الاتحاد السعودي لكرة القدم الفكرة خلال اجتماعه مع الأندية، وكذلك عدد اللاعبين الأجانب في الملعب، باعتماد مشاركة العدد كاملًا، أو إشراك سبعة لاعبين وواحد على دكة الاحتياط، كما كان في موسم 2019، وسط توقعات باعتماد القرار رسمياً قريباً، وتحديد تاريخ بدايته من الفترة الشتوية أو مع بداية الموسم المقبل، تضيف الصحيفة.

ما هي ردود أفعال الأندية السعودية حول القرار الجديد؟

أبدت بعض الأندية السعودية رأيها في هذا القرار الجديد، وأشارت مصادر الصحيفة، أن أندية الفيصلي والرائد والتعاون وضمك والفيحاء وأبها يؤيدون زيادة عدد اللاعبين الأجانب، فيما ترك الطائي والحزم والباطن القرار للمصلحة العامة.

من جانبه، أيد نادي الشباب القرار الجديد، شريطة تساوي الدعم المالي بين جميع أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، او الاستمرار على العدد الحالي.

ورفض نادي الفتح القرار، وأبدى وجهة نظره في الأمر، مبينا أن هذا الأمر يناقش خلف الأبواب المغلقة، بينما أكدت أندية الأهلي والنصر عدم تلقيهما الأمر بصفة رسمية لإبداء وجهة نظرهما حيال القرار.

وتابعت صحيفة “الرياضية السعودية” بدورها، اتصالاتها مع أندية الهلال والاتحاد والاتفاق لمعرفة توجهها في زيادة العدد من عدمه، إلا أن ذلك لم يحدث، حيث فضلت هذه الأندية التزام الصمت.

وطالبت الأندية أيضا بإعادة خيار بند الاستثمار في اللاعبين الأجانب، وذلك بسبب الفائدة المالية والفنية من هذا القرار.