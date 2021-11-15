تشيلسي الإنجليزي يزاحم ريال مدريد على نجم منتخب فرنسا

دخل تشيلسي الانجليزي السباق مع ريال مدريد، وبات يزاحمه على النجم الفرنسي الشاب “أوريلين تشواميني”، الذي يجذب الاهتمام من جميع أنحاء أوروبا بعد ظهوره على الساحة مع موناكو الموسم الماضي، ثم اقتحام المنتخب الفرنسي الأول مع ديدييه ديشان.

ريال مدريد هو أحد الأندية التي تبدي اهتمامًا كبيرًا بلاعب خط الوسط البالغ من العمر 21 عامًا، وتعتبره خيارًا محتملاً لتعزيز خط وسط الميدان بعد تقدم لوكا مودريتش و توني كروس في العمر، لكنهم ليسوا الفريق الوحيد الذي يراقبه.

ووفقاً لصحيفة الماركا الإسبانية، انضم أيضًا فريق تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى السباق، وبات يراقب تشواميني ويضعه على رأس قائمة الأهداف المحتملة خلال الميركاتو الصيفي 2022.

السباق على توقيع تشواميني مستمر حتى قبل نهاية النصف الأول من موسم 2021/22، وتشيلسي مرشح قوي ويتوقع أن يغادر اللاعب موناكو الصيف المقبل.

وبحسب موقع Transfermarkt المتخصص في تسعير اللاعبين، فقد ارتفعت قيمة اللاعب الشاب من 18 مليون يورو إلى 36 مليون يورو منذ بداية الموسم الجاري، وذلك بعد المباريات الكبيرة التي قدمها مع نادي الإمارة الفرنسية، ومع المنتخب الفرنسي الأول.

ويتعلم تشواميني تحت قيادة لاعب خط الوسط الإسباني وزميله في موناكو سيسك فابريجاس، نجم آرسنال وبرشلونة السابق.

يقال في فرنسا، إنه شاب متواضع للغاية و يركز بشكل كامل على العمل الجاد، وتحسين طريقة لعبه للأفضل بأي طريقة ممكنة.

اعترف تشواميني مؤخرًا بأنه يشعر بالرضا تجاه الاهتمام الذي أبداه ريال مدريد، الذي يعتبره بالتأكيد لاعبًا محتملًا على المدى الطويل في خط الوسط، لكنه ابقى اقدامه على الأرض، وأوضح أن الاهتمام لا يجعلك توفر قوت يومك.