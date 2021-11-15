الامارات | كارتيرون ينصح نجم الزمالك: لا تحترف في الخليج أو أوروبا

شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون ينصح نجم الزمالك: لا تحترف في الخليج أو أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف قائد الزمالك السابق، خالد الغندور، عن أن هناك لقاءً جمعه مع مدرب الفريق الأول لكرة القدم، الفرنسي، باترس كارتيرون، وتحدثا عن أزمة تجديد عقد اللاعب المغربي أشرف بن شرقي مع القلعة البيضاء.

وقال الغندور عبر قناة "أون سبورت" إن كارتيرون أخبره بما تم في اخر اجتماع مع اللاعب، اذ نصحه بعدم اللعب في الدوريات الخليجية أو الأوروبية، لان طريقة وأسلوب أداءه لا تتناسب مع دوريات تلك المناطق، وأخبره أن استمرار تألقه سيكون مرهونا ببقائه في مصر أو العودة للمغرب.

واعترف قائد الزمالك السابق، أن موقف بن شرقي من التجديد مازال غامضا وأن كل الخيارات ستظل مفتوحة في هذا الملف الشائك، على حد قوله، لافتا إلى أن طريقة تعامل اللاعب المغربي مع العروض التي تقدمها له إدارة الزمالك جعلت جماهير النادي في حالة تخوف من مستقبل بن شرقي في مصر، وأنها أصبحت مقتنعة بأن اللاعب يراوغ الجميع مثلما فعل فرجاني ساسي مع الزمالك ورحل قبل نهاية عقده.

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