ما هو موعد مباراة هولندا والنرويج في تصفيات كأس العالم 2022؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يخوض منتخب هولندا مباراة مصيرية أمام النرويج، في ختام التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.



ويسعى منتخب هولندا للحفاظ على صدارة المجموعة السابعة، من أجل حصد بطاقة التأهل لنهائيات كأس العالم 2022 مباشرة، والعودة للمونديال بعد غيابه في النسخة الماضية عام 2018.

ويحتل منتخب هولندا حاليا صدارة مجموعته برصيد 20 نقطة، متقدما بفارق نقطتين عن تركيا والنرويج أقرب ملاحقيه.

تقام مباراة هولندا ضد النرويج في تصفيات المونديال على ملعب فينورد في روتردام، مساء الثلاثاء.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 10.45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11.45 بتوقيت أبوظبي، 9.45 بتوقيت القاهرة.

تُنقل منافسات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس".

ومن المقرر أن تذاع مباراة فنلندا وفرنسا على قناة "beIN Sports 2 HD Premium"، ومنصة "beIN Sports Connect".

ترتيب مجموعة هولندا في تصفيات كأس العالم 2022

• هولندا: 20 نقطة

• تركيا: 18 نقطة

• النرويج: 18 نقطة

• الجبل الأسود: 12 نقطة

• لاتفيا: 6 نقاط

• جبل طارق: بلا نقاط