الامارات | أفضل مراوغ بالكرة عالمياً ليس ميسي ومحمد صلاح

شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل مراوغ بالكرة عالمياً ليس ميسي ومحمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خرج نجم المنتخب الأرجنتيني وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، والدولي المصري والهداف التاريخي لنادي ليفربول الإنجليزي من قائمة أفضل 50 مراوغ بالكرة في العالم.

ونشر موقع "CIES" البريطاني المتخصص في تحليل بيانات وإحصائيات لاعبي كرة القدم، إحصائية بأفضل 50 مراوغ في الدوريات الكبرى، في قائمة جاءت صادمة، بخروج أثنين من أهم المراوغين في العالم، الأرجنتيني ليونيل ميسي، والمصري محمد صلاح، واعتلاها الإسباني آداما تراوري لاعب ولفرهامبتون، بنسبة بلغت 11.24 مراوغة لكل 100 دقيقة لعب.

واستند الموقع في الإحصائية الجديدة، على أن يكون اللاعب قد حصل على أعلى محاولات مراوغة لكل 100 دقيقة لعب، في هذا الموسم، الأمر الذي بدا صعباً على المصري محمد صلاح، لطبيعة لعبه كمهاجم أو جناح أيسر، وحتى على الـ "برغوث" ميسي الذي لطالما اشتهر بمراوغته الخطوط الدفاعية وتسجيل الهداف حين كان يتواجد مع "برشلونة"، لكون ميسي غاب عن كم كبير من المباريات مع ناديه الجديد باريس سان جيرمان، بسبب الإصابات المتكررة، وجعله يقتصر على دقائق مشاركة لا تتعدى 326 دقيقة.

وضمت القائمة، لاعباً عربياً وحيداً هو المغربي سفيان بوفال لاعب فريق أنجيرز الفرنسي، بحلوله ثامناً بنسبة بلغت 5.52 مراوغة لكل 100 دقيقة، فيما حل البرازيلي نيما ردا سيلفا نجم باريس سان جيرمان بالمركز الخامس بنسبة 6.28 مراوغة، تلاه ألفونسو ديفيز ظهير بايرين ميونيخ بـ 6.14 مراوغة، متبوعاً بالمركز العاشر بالفرنسي كيليان مبابي بنسخة 5.33 مراوغة.

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