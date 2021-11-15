تصفيات كأس العالم 2022.. تعرف على موعد مباراة فرنسا وفنلندا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يختتم منتخب فرنسا مشواره في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022 بمواجهة فنلندا في الجولة العاشرة والأخيرة.



كان منتخب فرنسا ضمن التأهل إلى مونديال 2022 بتحقيقه فوزا عريضا على كازاخستان (8-0) في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة يحتل بها صدارة المجموعة الرابعة في تصفيات كأس العالم أوروبا، بفارق 4 نقاط عن فنلندا، أقرب ملاحقيه.

في المقابل يسعى منتخب فنلندا لضمان وصافة المجموعة ليتمكن من المشاركة في مرحلة الملحق الأوروبي لتصفيات كأس العالم 2022، علما بأنه ينافس أوكرانيا (9 نقاط)، على تلك البطاقة.

تقام مباراة فنلندا وفرنسا في تصفيات مونديال 2022 مساء الثلاثاء 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، بالعاصمة الفنلندية هلسنكي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 10.45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11.45 بتوقيت أبوظبي، 9.45 بتوقيت القاهرة.

تُنقل منافسات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس".

ومن المقرر أن تذاع مباراة فنلندا وفرنسا على قناة "beIN Sports 1 HD Premium"، ومنصة "beIN Sports Connect".

ترتيب مجموعة فرنسا في تصفيات كأس العالم 2022

• فرنسا: 15 نقطة

• فنلندا: 11 نقطة

• أوكرانيا: 9 نقاط

• البوسنة والهرسك: 7 نقاط

• كازاخستان: 3 نقاط