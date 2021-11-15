انطلاق بطولة القدرة والتحمل للفروسية بالسعودية في ديسمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا والاتحاد السعودي للفروسية انطلاق بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لسباق القدرة والتحمل (ملتقى الفرسان) يوم تاريخ 4 ديسمبر 2021.

وكان مقررا أن تقام البطولة الشهر الجاري إلا أنه تم التأجيل للشهر المقبل كإجراء احترازي بسبب مخاطر فيروس كورونا.

ويشارك الفارس السعودي حمدان الكتبي المعروف بـ"حمدان غدير" في البطولة، بعد مشاركته في بطولة إيطاليا للفروسية والحصول على المركز الثالث.

وأضاف الفارس حمدان غدير أن النسخة القادمة من سباق القدرة والتحمل تحمل زخما مهما حيث يشارك فيها أفضل الفرسان من المملكة والعالم سيصل عددهم إلى نحو 200 فارس وفارسة.

وأشار إلى أن السعودية، حريصة على تنظيم بطولات وفعاليات الفروسية التي تؤصل للحفاظ على هذه الرياضة العربية الأصل، والتي تحاول فيها دائما نشر هذه الرياضة وجعلها في المرتبة الأولى من بين الرياضات الأخرى، والمساهمة في الترويج للسياحة و مصدر مهم للدخل.