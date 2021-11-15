هدف رونالدو الملغي أمام صربيا يثير الجدل بعد فشل البرتغال في تصدر مجموعتها بتصفيات المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

أصبح طريق منتخب البرتغال للوصول إلى نهائيات كأس العالم 2022، مهدد خاصة بعد فشل برازيل أوروبا في تصدر مجموعته في التصفيات.

وفشل منتخب البرتغال على أرضه ووسط جماهيره في تحقيق الفوز على منتخب صربيا، التي جمعت بينهما أمس ضمن منافسات الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، والتي أنتهت بفوز الضيف 2-1.

لم يتبقى أمام المنتخب البرتغال سوى فرصة وحيدة للتأهل إلى مونديال 2022، من خلال مباريات الملحق، وهذا هو الأمل الوحيد للظهور الأخير لكرستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد في كأس العالم.

بعد تأهل صربيا رسميًا إلى نهائيات كأس العالم على حساب البرتغال، اتجهت الأنظار إلى مباراة التي جمعت بين المنتخبين في الجولة الثانية من التصفيات وانتهت بالتعادل 2-2.

في مارس الماضي، تعادل منتخب البرتغال مع صربيا، في مباراة شهدت جدل تحكيمي كبير، بعد أن رفض حكم المباراة احتساب هدف كرستيانو رونالدو في الوقت الضائع من عمر اللقاء.

اعترض رونالدو بشكل هيستيري على قرار حكم المباراة بإلغاء الهدف، والذي أظهرت فيه الاعادات أن الكرة تجاوزت بالفعل خط المرمى، ليجبر حكم اللقاء على إشهار إنذار لـ "الدون" الذي بطبيعة الحال رفض استكمال المباراة وغادر، قبل لحظات من نهاية المواجهة.

يتحدث الجميع الأن على أنه لو تم احتساب الهدف الصحيح كان تأهل منتخب البرتغال للمونديال، وهو ما وصفه البعض أن أنفعال رونالدو كان سبب أنه يرى هذا السيناريو.

ويأمل منتخب البرتغال تحقيق نتيجة إيجابية والتأهل من خلال مباريات الملحق القادمة.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا موعد إجراء قرعة الملحق الأوروبي للتصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، على أن تكون يوم 26 نوفمبر الحالي.

وتجرى منافسات الملحق الأوروبي بين 12 منتخبًا، أصحاب المركز الثاني في كل مجموعة في التصفيات، وهم 10 منتخبات بالإضافة لأفضل منتخبين لم يتأهلا من التصفيات واحتلا صدارة مجموعتيهما في دوري أمم أوروبا 2020-2021.

ويتم تقسم المنتخبات الـ12 إلى 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 منتخبات يتم تحديدها من خلال القرعة، وتتنافس المنتخبات بنظام نصف النهائي والنهائي، لينضم الفائز في كل نهائي إلى المنتخبات العشرة التي ضمنت التأهل بالفعل من خلال التصفيات.