مدرب منتخب مصر السابق: جهاز البدري ظُلم.. وكان هناك عدم قبول لنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد طارق مصطفى المدرب العام السابق لمنتخب مصر، أن الجهاز الفني السابق لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، تعرض للظُلم، مشيراً إلى أنه كان هناك عدم قبول للجهاز الفني.

وقال مصطفى في تصريحات لقناة "الشمس": "نحن أكثر جهاز فني ظُلم على مدار تاريخ منتخب مصر، وفيروس كورونا سبب من الأسباب، ونحن نتحمل جزء من الأخطاء لأنه كان يجب علينا إقامة مباراة ودية".

وأوضح: "اتفقنا بالفعل على خوض مباراة ودية ولكن حسام البدري خاف على اللاعبين من الإجهاد، ونحن أخطئنا لأننا لم نلعب في الأجندة الدولية خلال شهر يونيو الماضي".

وأضاف: "كان هناك عدم قبول لنا كجهاز فني، وأين نرى جهاز فني يرحل وهو لم يخسر أي مباراة؟.

وتابع: "الناس تقوم بتشخيص الأمور، وفي الفترة الأخيرة أصبح الزمالك والأهلي أهم من المنتخب، وهذا لم يكن موجود من قبل".

واختتم: "لم نكن نعتقد أن الجهاز الفني سيتم إقالته ولكن أحسسنا بذلك في المطار من أحمد مجاهد لأنه لم يكن يتحدث معنا، ولم نكن نتوقع أن السيناريو يكون متحضر له بهذا الشكل".