"بدلاً من السعيد".. كيروش يضم "كناريا" لاعب سموحة لمعسكر منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365

قرر البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، ضم محمد متولي "كناريا" لاعب سموحة، بعد إصابة عبد الله السعيد لاعب بيراميدز خلال مباراة أنجولا بتصفيات أفريقيا لكأس العالم 2022.

وخرج عبد الله السعيد بين شوطي لقاء أنجولا ومصر بالجولة الخامسة بتصفيات المونديال، بعد معاناته من إصابة في العضلة الخلفية.

وأثبتت الأشعة التي خضع لها عبد الله السعيد، إصابته بشد من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية، وفقاً لما أعلنه مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز.

وانضم صباح اليوم الاثنين، إلى صفوف معسكر المنتخب الوطني محمد متولي "كناريا" لاعب سموحة، بعد تأكد عدم لحاق عبد الله السعيد بمباراة غدا الثلاثاء أمام الجابون في ختام مباريات المجموعة السادسة بتصفيات المونديال.

وأشار بيان اتحاد الكرة إلى أن أحمد فتوح لاعب المنتخب سيجري اختبار اليوم لمعرفة مدى جاهزيته لمباراة الجابون.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري حسم تأهله إلى المرحلة النهائية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.