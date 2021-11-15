أول تحرك من اتحاد جنوب أفريقيا بعد ركلة جزاء غانا المثيرة للجدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

ينوي اتحاد كرة القدم في جنوب أفريقيا التصعيد ضد طاقم حكام مباراة منتخب جنوب أفريقيا ومنتخب غانا في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وخسر منتخب جنوب أفريقيا مباراة الجولة السادسة من المرحلة الثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، بهدف أمام نظيره الغاني.

واحتسب الحكم السنغالي ماجيت نداي، ركلة جزاء مثيرة للجدل، أحرز منها منتخب غانا هدف المباراة الوحيد.

وقال تيبوجو موتلانثي المدير التنفيذي للاتحاد الجنوب أفريقي لكرة القدم، أن هناك عمل يتم من أجل الاحتجاج بشكل رسمي على نتيجة مباراة جنوب أفريقيا وغانا بسبب قرارات طاقم الحكام، وسيتم تقديم الاحتجاج للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وأشار مسؤول اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم، أنه سيتم عقد مؤتمرا صحفيا من أجل الكشف عن كل التفاصيل المتعلقة بالشكوى.

وتسببت نتيجة المباراة، في عدم بلوغ منتخب جنوب أفريقيا للمرحلة النهائية في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم وخسارة فرصة المنافسة على بطاقة التأهل.

وتساوى منتخب جنوب أفريقيا مع منتخب غانا في النقاط برصيد 13 نقطة لكل منتخب، لكن جاء تفوق غانا في فارق الأهداف ليحسم تأهل "البلاك ستارز" للمرحلة النهائية في التصفيات.