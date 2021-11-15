المقاولون ينفي مفاوضاته مع الأهلي لضم رامي ربيعة في يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

نفى محمد عادل فتحي المشرف على الكرة بالمقاولون العرب، صحة الحديث حول رغبة النادي لضم رامي ربيعة لاعب النادي الأهلي خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبل.

وقال فتحي في تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس1": "لكي أكون واضحاً، ليس لدينا مانع في ضم رامي ربيعة لأنه لاعب كبير ومحترم، ولكن الحديث عن ضمه في يناير القادم ليس له أي أساس من الصحة".

وأوضح: "كان هناك حديث حول ضمه في منتصف الموسم الماضي، ولكن باب القيد أغلق قبلها بـ10 دقائق، ولكن لم يجد جديد في هذا الموضوع، ولكن نرحب بالطبع به في الفريق، ولكن لا يوجد صحة لهذه القصص، وهذه القصص تكون من وكلاء لاعبين لا نعرفهم ويتم تداولها على الفور على مواقع السوشيال ميديا".

وأكمل: "نحن متفقين مع عماد النحاس أنه لا يوجد تفكير في أي إضافات خلال الفترة القادمة، لأن الفريق يمتلك العديد من العناصر المتميزة والتي لم يشارك البعض منها بعد".

وتابع: "بدايتنا في الدوري معقولة ولن نتحدث عن ظلم التحكيم لفريق المقاولون العرب، ولكن لا بأس بالبداية، ولكن بعد أخر مباراة الفريق دخل في معسكر مفتوح ونهتم بشكل كامل بالمباريات القادمة".

وواصل: "مباريات الأهلي والزمالك تعتبر مباريات بطولة، وهي مباراة اللاعبين لأنهم يبرزون أنفسهم في هذه المباريات لأنها تعلي من سعرهم، واللاعب يلعب لنفسه في هذه المباريات لأنه يعتبر أكبر سوق يستطيع أن يعرض نفسه خلال هذه المباريات، لأنه يكون هناك أكبر نسبة مشاهدة لنادي المقاولون خلال مباراة الأهلي ثم الزمالك".

وأتم المشرف على الكرة بالمقاولون تصريحاته: "طموحنا مختلف ونسعى للمنافسة على المركز الرابع في الدوري هذا الموسم".