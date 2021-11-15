الامارات | برتغالية بعمر "74 عاما" تشارك كحكم دولي في بطولات فزاع بدبي

شكرا لقرائتكم خبر عن برتغالية بعمر "74 عاما" تشارك كحكم دولي في بطولات فزاع بدبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -



تشارك البرتغالية ماريا إيلينا التي يبلغ عمرها "74 عاما" في النسخة الحالية لبطولات فزاع الدولية للبوتشيا "آسيا وأوقيانوسيا_ دبي 2021"، كحكم دولي.

وأعربت إيلينا في تصريحات صحافية عن فخرها وسعادتها بالتواجد في بطولات بحجم "فزاع" التي باتت محط أنظار رياضة "أصحاب الهمم" في العالم بعد أن تبوأت مكانة مرموقة في الخريطة حيث يتسابق الأبطال النخبة للتواجد في هذا الحدث العالمي الذي يستحوذ على قدر كبير من الأهمية.

وقضت إيلينا نصف عمرها في الصالات حيث كان ظهورها الأول في عالم التحكيم عام 1984.

وكشفت عن مشاركتها في أول دورة لحكام البوتشيا على هامش النسخة الأولى لبطولة فزاع الدولية من أجل تأهيل قضاة الصالات لخبرتها الكبيرة في اللعبة التي ظلت تعشقها منذ الصغر حيث عملت كحكم رئيسي للمنتخب البرتغالي لأصحاب الهمم.

ووصفت إيلينا البوتشيا بأنها من اللعبات الصعبة في وجود أصعب الإعاقات والتي تتطلب تركيزا كبيرا من قبل المشاركين من أجل تحقيق طموحاتهم في مثل هذه البطولات التي تتطلب جهدا مضاعفا منهم لحصد النتائج التي تؤهلهم للوصول إلى منصات التتويج.

وقالت: إن المشاركة في مثل هذه البطولات تتطلب دقة عالية في ظل التنافس الكبير من قبل المشاركين ولاسيما النخبة.

وأشارت إلى أن انتشار اللعبة يسهم في اتساع دائرة المشاركين من أجل ظهور أبطال قادرين على التواجد في الأحداث العالمية المهمة وتكوين قاعدة صلبة للمنتخبات وخصوصا أن القاعدة الصحيحة هي أساس النجاح.

ووجهت إيلينا رسالة خاصة إلى لاعبي ولاعبات منتخبنا بأن يضاعفوا من جرعاتهم التدريبية 4 ساعات في اليوم من أجل الوصول إلى أعلى جاهزية وتركيز في اللعبة واكتساب الخبرات الميدانية من مثل هذه المشاركات التي تؤهلهم لتحقيق طموحاتهم في المشاركات المقبلة.

على صعيد اخر، خسر بطلا منتخبنا وليد الحمادي وأحمد الجزيري. وجاءت خسارة الحمادي من الياباني كتاكاشي بنتيجة صفر/ 16، بعد أن تم تغيير الفئة الطبية للاعب من bc1 إلى bc3 فيما خسر الجزيري أيضا من البطل التايلاندي أكاديج 1/6.

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