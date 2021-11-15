الامارات | موقف صادم من رونالدو بعد خسارة البرتغال البطاقة المباشرة إلى المونديال (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن موقف صادم من رونالدو بعد خسارة البرتغال البطاقة المباشرة إلى المونديال (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاجأ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الجماهير بتوجيهه لوماً شديداً لمدرب منتخب بلاده فيرناندو سانتوس بعد الخسارة أمام ضيفه صربيا 1-2، أمس الأحد، في المباراة الحاسمة على حجز البطاقة المباشرة المؤهلة إلى كأس العالم "قطر 2022"، إذ رفض مصافحته أمام آلاف المتفرجين وحمّله مسؤولية ضياع التأهل والاضطرار لخوض الملحق من أجل العبور إلى العرس العالمي مما يهدد ظهور "برازيل أوروبا" في النهائيات.

ورصدت الكاميرات المدرب سانتوس يتوجه لمواساة رونالدو بعد الهزيمة النكراء للبرتغال على أرضها وبين جمهورها في الثواني الأخيرة على الرغم من أن التعادل كان يكفي رونالدو وأصدقائه.

يذكر أن رونالدو دخل في نوبة بكاء بعد المباراة وحاول لاعبو صربيا مواساته وصافحهم إلا أنه رفض مصافحة مدربه الأمر الذي لاقى جدلاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي والجماهير التي باتت تخشى غياب الأسطورة رونالدو عن المونديال.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news