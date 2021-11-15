بعد 3 ساعات.. بطل أولمبي يستعيد دراجته المسروقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن الدراج جيرينت توماس، البطل الأولمبي البريطاني السابق، عن استعادة دراجته التي تمت سرقتها من أمام أحد المقاهي.



وكان السائق البريطاني صاحب الـ35 عاما كشف في وقت سابق على صفحته الشخصية بموقع "تويتر" أنه اضطر إلى ركوب سيارة أجرة لمكان إقامته بعد أن سرق شخص دراجته (الأحد).

لكن بعد 3 ساعات أخرى قال الدراج، المتوج بذهبيتين في أولمبياد بكين 2008 ولندن 2012 وبطل سباق فرنسا 2018، إنه عثر على الدراجة بمساعدة الشرطة.

وأعرب توماس، بطل العالم السابق، عن فرحته باستعادة دراجته التي سرقت منه خلال استراحة من التدريبات في مدينة الريفييرا الفرنسية.

ونشر البطل الأولمبي البريطاني صورة له على "تويتر" وهو يبتسم إلى جوار دراجته قائلا: "انظروا ماذا وجدت؟"، مضيفا: "أتوجه بخالص الشكر لرجال الشرطة.. أعشق دائما النهايات السعيدة".

يذكر أن توماس لم يمدد حتى الآن عقده مع فريق إنيوس جريناديرز.