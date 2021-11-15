من هو أول مدرب يعلن منح محمد صلاح صوته في جائزة فيفا "الأفضل"؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ينافس المصري محمد صلاح نجم ليفربول بقوة على جائزة الأفضل المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".



ورغم أن الفيفا لم يعلن رسميا حتى الآن عن قائمة المرشحين للفوز بجوائز الأفضل "ذا بيست" لعام 2021، فإن كل المؤشرات تؤكد وجود محمد صلاح بجانب نجوم أمثال الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو والبولندي روبرت ليفاندوفسكي وغيرهم.

ويعتمد الفيفا في اختيار اللاعب الأفضل في العالم على اختيارات قادة ومدربي المنتخبات بنسبة 50%، وتصويت الجماهير بنسبة 25%، وتصويت الصحفيين من كل أنحاء العالم بنسبة 25%.

وبات الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر والحالي لمنتخب الكونغو، أول مدرب يعلن صراحة عن منحه صوته لمحمد صلاح في سباق الأفضل.

وقال كوبر، في تصريحات تلفزيونية: "سأمنح صوتي لمحمد صلاح للحصول على أفضل لاعب في العالم".

وكان صلاح أسهم تحت قيادة كوبر في تأهل منتخب مصر لبطولة كأس العالم 2018 بعد غياب 28 عاما، بعد أداء مذهل من نجوم ليفربول.

ويقدم النجم المصري أداء رائعا مع فريقه ليفربول خلال الموسمين الأخيرين، ونافس بقوة على لقب هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي مسجلا 22 هدفا، ليحل ثانيا بفارق هدف وحيد خلف هاري كين مهاجم توتنهام، بينما يتصدر قائمة هدافي المسابقة هذا الموسم حتى الآن بـ10 أهداف.

ومن المقرر أن يعلن الفيفا الأسماء المرشحة ويفتح عملية التصويت لاختيار الفائزين بداية من يوم 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي وحتى 10 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

ويقيم الفيفا حفله السنوي للإعلان عن الفائزين بجوائز الأفضل يوم 17 يناير/ كانون الثاني المقبل، في مقره بمدينة زيوريخ السويسرية.

يذكر أن كوبر قاد (الأحد) منتخب الكونغو الديمقراطية للتأهل إلى المرحلة النهائية من تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2022، بعد الفوز على بنين 2-0.