بعد خسارة البرتغال والسويد.. ما هو نظام الملحق الأوروبي لتصفيات مونديال 2022؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

فشل منتخبا البرتغال والسويد في حجز بطاقة تأهلهم بشكل رسمي إلى بطولة كأس العالم 2022 التي ستقام في دولة قطر، بعد خسارتهما أمام منتخبي صربيا وإسبانيا على التوالي.

وتعتمد تصفيات أوروبا على نظام المجموعات، حيث تتكون من 10 مجموعات تتنافس فيما بينها لتحديد أصحاب المراكز الأولى، التي تتأهل مباشرة لمونديال 2022.

أما أصحاب المراكز الثانية يتنافسون بعد ذلك في الملحق الأوروبي، لاختيار 3 منتخبات فقط تنضم للـ10 منتخبات التي تأهلت بشكل مباشر لنهائيات كأس العالم، حيث إن قارة أوروبا تمتلك 13 مقعدا في البطولة القارية، من أصل 32 منتخبا.

ما هو الملحق الأوروبي؟

الملحق الأوروبي يقام بين 12 منتخبًا، الـ10 منتخبات أصحاب المركز الثاني في كل مجموعة بالتصفيات، بالإضافة لأفضل منتخبين لم يتأهلا من التصفيات واحتلا صدارة مجموعتيهما في دوري أمم أوروبا لموسم 2020-2021.

ويتم تقسم المنتخبات الـ12 إلى 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 منتخبات يتم تحديدها من خلال القرعة.

ومن المقرر إقامة قرعة الملحق الأوروبي للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، يوم 26 نوفمبر الحالي.

وتتنافس المنتخبات بنظام نصف النهائي والنهائي، لينضم الفائز في كل نهائي إلى المنتخبات الـ10 التي ضمنت التأهل بالفعل من خلال التصفيات بعد احتلالها لصدارة مجموعاتها.

وحجزت منتخبات ألمانيا، الدنمارك، فرنسا، بلجيكا، كرواتيا، صربيا وإسبانيا، مقعدهم في نهائيات مونديال قطر 2022، حتى الآن بعد احتلالهم صدارة مجموعاتهم.

وتختتم خلال هذا الأسبوع، التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم، حيث تظل حظوظ منتخبات أخرى معلقة للظفر ببطاقة العبور المباشر للمونديال، أو الحصول على مكان في الملحق الأوروبي.

من يتنافس على بطاقات العبور الأخيرة؟

بعد حسم 7 منتخبات لتأهلهم المباشرة، يظل هناك 3 مقاعد، سيتم حسم أمرهم، مساء اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء في الجولة الأخيرة من تصفيات أوروبا المؤهلة للمونديال.

المجموعة الثالثة:

يتنافس منتخبا إيطاليا وسويسرا على صدارة المجموعة، والتي ستؤهل أحدهما للصعود مباشرة للمونديال، بينما سيذهب صاحب المركز الثاني إلى الملحق الأوروبي.

*سيلعب المنتخب الإيطالي مع منتخب إيرلندا الشمالية، بينما تلعب سويسرا مع منتخب بلغاريا، مساء اليوم الاثنين.

المجموعة الرابعة:

حسم المنتخب الفرنسي صدارة المجموعة وتأهل مباشرة إلى المونديال، ولكن يظل الصراع خلال المجموعة بين منتخبي فنلندا وأوكرانيا لحسم مركز الوصافة، حيث تملك فنلندا 11 نقطة، ويملك المنتخب الأوكراني 9 نقاط.

*ويلعب المنتخب الأوكراني مع البوسنة والهرسك، بينما يلتقي المنتخب الفنلندي مع نظيره الفرنسي، غدا الثلاثاء.

المجموعة الخامسة:

ضمن المنتخب البلجيكي صدارة مجموعته وتأهل مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وفي هذه المجموعة ضمن منتخبا ويلز والتشيك الصعود للمشاركة في الملحق الأوروبي، حيث سيصعد أحدهما كوصيف للمجموعة، والأخر سيتأهل بصفته أفضل منتخب من منتخبين لم يتأهلا من التصفيات واحتل صدارة مجموعته في دوري أمم أوروبا.

حيث تصدر كلاً من منتخبي ويلز والتشيك مجموعاتهم في دوري أمم أوروبا لموسم 2021-2022.

المجموعة السادسة:

ضمن المنتخب الدنماركي صدارة مجموعته وتأهل مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

كما ضمن منتخب اسكتلندا مكانه في الملحق الأوروبي، بعد احتلاله المركز الثاني والوصافة برصيد 20 نقطة.

ولكن هذه المجموعة، سيتأهل عنها منتخب النمسا الذي يحتل المركز الرابع بالمجموعة، بصفته المنتخب الثاني بعد منتخب ويلز أو التشيك كأفضل منتخب من منتخبين لم يتأهلا من التصفيات واحتل صدارة مجموعته في دوري أمم أوروبا.

المجموعة السابعة:

تعتبر هذه المجموعة هي الأكثر إثارة من بين باقي المجموعات، حيث تتنافس 3 منتخبات على صدارة المجموعة، هم: هولندا (20 نقطة)، تركيا (18 نقطة) والنرويج (18 نقطة).

وستحسم مواجهات هذه المنتخبات الثلاثة، متصدر المجموعة ومن سيتأهل كوصيف للمجموعة.

*ويلعب المنتخب التركي مع نظيره منتخب الجبل الأسود، بينما ستكون المواجهة الأقوى بين منتخب هولندا مع النرويج اللذان يتنافسان على مقعد مؤهل للمونديال مباشرة أو إلى الملحق الأوروبي، غدا الثلاثاء.

المجموعة التاسعة:

يتنافس منتخبا إنجلترا وبولندا في هذه المجموعة على الصدارة والمقعد المؤهل بشكل مباشر إلى كأس العالم بقطر، حيث يحتل المنتخب الإنجليزي الصدارة برصيد 23 نقطة، ويقع المنتخب البولندي خلفه مباشرة برصيد 20 نقطة.

*سيلتقي المنتخب البولندي مع نظيره المجري، بينما سيحل المنتخب الإنجليزي ضيفاً على نظيره منتخب سان مارينو، مساء اليوم الاثنين.