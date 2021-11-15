بالمواعيد والقنوات الناقلة.. أبرز مباريات اليوم في صراع التأهل لكأس العالم 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تتواصل المباريات الحاسمة من أجل بطاقة العبور لمنافسات كأس العالم 2022 بقطر في التصفيات الأوروبية.

ويشهد اليوم الإثنين صراح خاص بين إيطاليا وسويسرا من أجل خطف بطاقة التأهل المباشر لكأس العالم 2022.

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إيطاليا في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 15 نقطة وهو نفس رصيد المنتخب السويسري صاحب المركز الثاني، حيث تتفوق إيطاليا بأفضلية فارق الأهداف، فارق أهداف إيطاليا (11) مقابل (9) لسويسرا.

وفي حال تساوى إيطاليا وسويسرا في النقاط وفارق الأهداف وعدد الأهداف المسجلة، ستتواجد سويسرا في المركز الأول بأفضلية المواجهات المباشرة، بعدما تعادلت مع إيطاليا سلبيًا على أرضها، وإيجابيًا بنتيجة (1-1) خارج الديار.

أبرز مواجهات اليوم في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم

9.45: أيرلندا الشمالية – إيطاليا (beIN Sports 1 HD Premium).

9.45: سويسرا – بلغاريا (beIN Sports HD Xtra 2).