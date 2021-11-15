تعرف على مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تتواصل اليوم الإثنين 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 مباريات تصفيات كأس العالم في العديد من قارات العالم بعدة مواجهات حاسمة مرتقبة.



وتستأنف الإثنين مباريات الجولة الأخيرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022 لتحديد منتخبين جديدين سينضمان إلى ركب المتأهلين مباشرة إلى البطولة، بجانب تحديد متأهلين جديدين إلى الملحق الأوروبي.

وكانت 7 منتخبات أوروبية حسمت مقاعدها حتى الآن في نهائيات كأس العالم 2022، هي ألمانيا والدنمارك وبلجيكا وفرنسا وصربيا وإسبانيا وكرواتيا.

يتطلع منتخب إيطاليا لحجز بطاقة تأهله لكأس العالم 2022 بعد فشله في المشاركة بنسخة 2018 حين يلاقي أيرلندا الشمالية، الإثنين.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 10.45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11.45 مساء بتوقيت أبوظبي، وتنقل عبر قناة beIN sports 2 HD.

يستضيف منتخب بولندا، نظيره المجري في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم مساء الإثنين، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة 10.45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11.45 مساء بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.

يتطلع منتخب إنجلترا لحجز بطاقة تأهله إلى نهائيات كأس العالم "قطر 2022"، حين يلتقي نظيره سان مارينو (الإثنين)، حيث تنطلق المباراة في تمام 10.45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11.45 مساء بتوقيت أبوظبي، وتنقل عبر قناة beIN sports 2 HD Premium.

يستضيف منتخب غينيا بيساو نظيره السوداني مساء الإثنين في الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس العالم عن قارة أفريقيا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 8 مساء بتوقيت أبوظبي، وينتظر أن تنقل عبر قناة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الرسمية عبر موقع "يوتيوب".