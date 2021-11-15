تعرف على موعد مباراة مصر والجابون في تصفيات كأس العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يختتم منتخب مصر مبارياته في المرحلة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 بمواجهة الجابون.



ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة برصيد 11 نقطة، وضمن التأهل إلى المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم أفريقيا، فيما يحل المنتخب الجابوني في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

يستضيف المنتخب المصري نظيره الجابوني في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم يوم الثلاثاء الموافق 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة مساء بتوقيت أبوظبي.

تنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس.

جدول ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2022

مصر - 11 نقطة

الجابون - 7 نقاط

ليبيا - 6 نقاط

أنجولا - 4 نقاط

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