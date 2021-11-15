إيساك يعود لدائرة اهتمام ليفربول بعد تعقد مهمة مبابي وهالاند!

عاد نجم فريق ريال سوسيداد ألكسندر إيساك إلى دائرة اهتمام ليفربول من جديد، في الميركاتو الشتوي 2022، وذلك لتأمين مستقبل خط الهجوم بعدما تعقدت مهمة جلب كيليان مبابي أو إيرلينج هالاند.

وانسحب ليفربول من صراع التعاقد مع مبابي وهالاند، بسبب عدم كفاية الأموال لعقد صفقة ضخمة، مقارنة بالقوة المالية للأندية المتصارعة حاليًا على خدمات الثنائي، وعلى رأسهم ريال مدريد ومانشستر سيتي وتشيلسي.

وقرر ليفربول أن يحافظ على فلسفته الحالية مع يورجن كلوب في التعاقدات، وهي ضم لاعبين لديهم إمكانات يمكن تطويرها بشكل سريع بمبالغ مالية متوسطة كما حدث مع روبرتو فيرمينو، ساديو ماني ومحمد صلاح، واخيرًا ديوجو جوتا.

ومع اقتراب صلاح، فيرمينو، ماني من تجاوز عامهم الـ30 ببداية موسم 2023، تعين على ليفربول بدء رحلة البحث عن البدلاء، وهو ما سيحدث في الميركاتو الشتوي المقبل، وايضًا في الصيف.

ويعد ألكسندر إيساك أول محطة في رحلة الريدز، حيث أحرز الدولي السويدي تقدمًا ملحوظًا خلال الفترة القصيرة الماضية مع ريال سوسيداد وقاده للمنافسة على ترتيب الدوري الإسباني 2021/2022.

كما احتل لاعب بوروسيا دورتموند السابق عناوين الأخبار في المنافسات الدولية، حيث سجل 4 اهداف مع السويد في تصفيات كأس العالم 2022، بما في ذلك ظهوره الرائع في الفوز المفاجئ على إسبانيا في سبتمبر الماضي.

وارتبط إيساك مرارًا وتكرارًا بفريق ليفربول والعديد من الأندية الأوروبية الكبرى في الأشهر الأخيرة، ولكن على ما يبدو أن اهتمام الريدز هذه المرة سيجدي نفعًا.

ووفقًا للعديد من التقارير الصحفية الأوروبية، فإن ليفربول ينظر إلى إيساك على أنه يليق بطريقة لعب يورجن كلوب، لكونه يمتلك السرعة والرشاقة اللازمتين، بالإضافة إلى جودته الفنية العالية التي ظهر عليها مؤخرًا.

ويزعم أن ليفربول يفكر في عرض 40 مليون يورو من أجل إقناع ريال سوسيداد بالتخلي عن خدمات ألكسندر إيساك سواء في الميركاتو الشتوي المقبل، أو في الميركاتو الصيفي بعد انتهاء الموسم الكروي الجاري.

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