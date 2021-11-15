جاياردو يحسم موقفه من تدريب النصر بعد اقتراب رحيله عن ريفر بليت

حسم المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو موقفه من تدريب فريق النصر السعودي، بعد اقتراب رحيله عن ريفر بليت بنهاية العام الجاري.

وقرر جاياردو عدم تجديد تعاقده مع ريفر بليت بعد 7 سنوات قضاها مع فريق المليونيرات، ليصبح محط أنظار العديد من الأندية الخارجية، ومنها فريق النصر السعودي، وساو باولو وفلامنجو من البرازيل، والعديد من الأندية الأوروبية.

وقرر نادي النصر إقالة مدربه البرتغالي بيدرو إيمانويل بعد مرور 40 يومًا فقط من تعيينه، وذلك بسبب تراجع نتائج العالمي في الدوري السعودي واحتلال مركز متأخر بجدول الترتيب، فضلًا عن توديع دوري أبطال آسيا من الدور نصف النهائي.

وتعتزم إدارة النصر تعيين مدرب جديد يجمع بين الخبرات والشباب لقيادة الفريق نحو منصات التتويج المحلية والقارية، وقدمت عرضًا للمدرب مارسيلو جاياردو الذي رُشح لقيادة برشلونة خلفًا لرونالد كومان قبل تعيين تشافي هيرنانديز.

وبحسب الصحيفة المختصة بأخبار الأندية اللاتينية «Futebol Latino»، فإن جاياردو رفض عرض النصر على الفور دون الدخول في تفاصيل الصفقة، حيث لا ينوي اتخاذ تلك الخطوة في الوقت الحالي.

ووفقًا للصحفي البرازيلي المشهور «خورخي نيكولا»، أعلن جاياردو رغبته في خوض تجربة جديدة من نوعها بمسيرته التدريبة مع فريق أوروبي بعد انتهاء عقده الحالي مع ريفر بليت.

الجدير بالذكر أن مارسيلو جاياردو (45 عامًا) بدأ مسيرته في عالم التدريب مع فريق ناسيونال الأوروجوياني في عام 2011 وخاض معه موسم واحد فقط حقق فيه لقب الدوري.

وتولى جاياردو قيادة ريفر بليت في 2014، وحقق معه 9 ألقاب، كأس الليبرتادوريس 3 مرات، كأس سودا أمريكانا 3 مرات، كأس الارجنتين 3 مرات، ولم يسبق له تحقيق لقب الدوري الأرجنتيني مع فريق المليونيرات.

..