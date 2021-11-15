غانا والكونغو تخطفان بطاقتيهما للدور الحاسم في تصفيات كأس العالم

خطف منتخبا غانا وجمهورية الكونغو الديموقراطية بطاقتيهما إلى الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 من ضيفيهما الجنوبي أفريقي والبنيني، وذلك بالفوز عليهما 1-صفر و2-صفر توالياً، الأحد، في الجولة السادسة الأخيرة من الدور الثاني.



في المجموعة السابعة، دخل المنتخب الغاني اللقاء وهو في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط عن ضيفه الجنوب أفريقي.



ويدين المنتخب الغاني، الساعي للعودة إلى النهائيات بعدما غاب عن نسخة 2018 إثر ثلاث مشاركات متتالية، بالفوز الغالي والتأهل إلى أندريه أيو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 33 من ركلة جزاء.



وفي مباراة هامشية ضمن المجموعة ذاتها، تعادلت زمبابوي وإثيوبيا 1-1 لتحصل الأولى على نقطتها الثانية وضيفتها على النقطة الخامسة.



وفي المجموعة العاشرة، دخلت بنين إلى الجولة الختامية وهي في الصدارة بفارق نقطتين عن مضيفتها الكونغو الديمقراطية الحالمة بالمشاركة في كأس العالم للمرة الثانية في تاريخها بعد عام 1974 (كانت زائير في حينها).



وقد استفادت الكونغو الديموقراطية على أكمل وجه من عامل الأرض لكي تحقق فوزها الثالث في المجموعة التي تضم تنزانيا ومدغشقر (تعادلتا السبت 1-1 وهما كانتا خارج حسابات التأهل)، وتنتزع الصدارة بفارق نقطة عن ضيفتها التي انتهى حلمها بالمشاركة الأولى في كأس العالم.



وتدين الكونغو الديموقراطية، بطلة أفريقيا لعامي 1968 و1974، بحسم بطاقة الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية إلى ديوميرسي مبوكاني (10 من ركلة جزاء) وبن مالانغو اللذين سجلا هدفي اللقاء.



ويتأهل المتصدر في كل من المجموعات العشر إلى الدور الحاسم، على أن يخوض كل منتخب مواجهة من لقاءي ذهاب وإياب لحسم هوية المنتخبات الخمسة التي ستمثل القارة الأفريقية في نهائيات قطر 2022.



وبلغت ستة منتخبات النهائيات، هي، بالإضافة إلى غانا والكونغو الديموقراطية، المغرب (المجموعة التاسعة) والسنغال (الثامنة) ومالي (الخامسة) ومصر (السادسة).



وأنهت مالي، الضامنة تأهلها إلى الدور الحاسم، منافسات المجموعة الخامسة بفوز خامس حققته على حساب ضيفتها أوغندا بهدف سجله كاليفا كوليبالي في الدقيقة 19.



ورفعت مالي رصيدها إلى 16 نقطة في الصدارة بفارق 7 نقاط عن أوغندا الثانية و13 و15 نقطة توالياً عن كينيا ورواندا اللتين تلتقيان، الإثنين.



وحذت السنغال حذوها في المجموعة الثامنة وحققت فوزها الخامس بتغلبها على ضيفتها الكونغو بهدفي إسماعيلا سار (14 و24)، رافعة رصيدها إلى 16 نقطة في الصدارة بفارق 11 عن كل من توغو وناميبيا و13 عن الكونغو.



(فرانس برس)