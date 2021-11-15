عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تصفيات كأس العالم أفريقيا.. خطأ إداري يهدد تأهل الكونغو للمرحلة الحاسمة

الإثنين 15 نوفمبر 2021

الخليج 365

يبدو بأن منتخب الكونغو الديمقراطية لن يهنأ كثيرا بتأهله للمرحلة الفاصلة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.



وأصبح منتخب الكونغو الديمقراطية مهددا بعدم التأهل إلي المرحلة النهائية للتصفيات المونديالية، رغم حسمه هذا الأمر بتصدر مجموعته العاشرة بالتصفيات.

وخطف منتخب الكونغو الديمقراطية صدارة المجموعة العاشرة في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بفوزه على بنين 2-0، ليحتل المركز الأول برصيد 11 نقطة، تاركا الوصافة لبنين بـ10 نقاط.

وأشارت تقارير صحفية إلي قيام الاتحاد البنيني لكرة القدم بتقديم شكوى لنظيره الأفريقي، تتضمن وجود خطأ إدارى من الجهاز الفني للكونغو بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر.

وطبقا لما تضمنته شكوى بنين، فإن كوبر قام بإجراء 4 تبديلات في 4 فترات توقف مختلفة وهو ما يخالف القواعد التي تلزم بإجراء التغييرات على 3 فترات فقط باستثناء فترة بين شوطي المباراة .

ولن يكتفي منتخب بنين بتصعيد الأمر أمام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، حيث ينوي أن يصل بشكواه أيضا إلى الاتحاد الدولي للعبة "فيفا".

وردا على هذه التقارير، قال المصري محمود فايز مساعد كوبر في الجهاز الفني للكونغو الديمقراطية، في تصريحات صحفية: "ما حدث في التغييرات خطأ من الحكم في تسجيلها لحظة القيام بها".

وأتم: "المنتخب الكونغولي أجرى تغييرين في دقيقة واحدة وتم تسجيلهما في وقتين مختلفين وأشدد على أن موقف منتخب الكونغو سليم تماما".

ويسعى كوبر لقيادة الكونغو للظهور في كأس العالم بعدما قاد منتخب مصر في نسخة روسيا 2018.