قبل موقعة الجابون.. كيروش يعلق على استبعاد طارق حامد وبدلاء عبدالله السعيد

الشارقة - اميمة ياسر - طالب كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر لاعبيه ببذل أقصى جهد ممكن خلال مواجهة الجابون المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل بملعب برج العرب فى إطار الجولة السادسة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 من أجل الفوز بالمواجهة .

وعلق كيروش على استبعاد بعض اللاعبين من الزمالك في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الجابون: "دائمًا ما نختار اللاعب المناسب لكل مرحلة، لا يوجد لاعب يضمن مكانه في المنتخب وكل مباراة ومنافس له لاعبين مناسبين له، ولكننا نتابع الجميع ولا نخرج أحد من حساباتنا".

وانتقل كيروش للحديث عن بديل عبد الله السعيد في مواجهة الجابون: "سيكون هناك فرصة لبعض اللاعبين في هذه المباراة ليكونوا بدلاء للسعيد وإثبات جدارتهم بعد إصابته أمام أنجولا".حسبما نشر موقع "صدى البلد".

وواصل كيروش: "إصابة أحمد فتوح لم تتحدد بعد، لكن هناك أيضًا أكرم توفيق يغيب عن المباراة بجانب حصول بعض اللاعبين على بطاقة صفراء والخوف من تلقيهم أخرى قبل المواجهة الفاصلة بالتالي سيكون هناك بعض التغييرات".