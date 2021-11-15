ملف الخليج 365.. برشلونة يريد صلاح.. الأهلي يبحث عن حقوقه.. وورطة كوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

شهد أمس الأحد العديد من الأحداث الرياضية سواء على المستوى المحلي أو الأفريقي والعالمي أيضًا.

ويستعرض "الخليج 365" في ملف الأحد أبرز الأحداث:

تقارير: تشافي يطلب التعاقد مع صلاح

مصدر بالأهلي لمصراوي: 3 ملفات قانونية أمام الخطيب

كرواتيا تتخطى روسيا وتتأهل إلى المونديال

بيراميدز يبدي غضبه من إدارة المنتخب بشأن إصابة عبد الله السعيد

كيروش: كأس العالم أولوية بالنسبة لمنتخب مصر.. ونعتبره في مارس وليس ديسمبر

الأهلي يوضح لمصراوي موعد عودة محسن ومتولي للمباريات

كيروش يقرر استبعاد 3 لاعبين من منتخب مصر أمام الجابون

بفوز مثير للجدل.. غانا تتأهل للمرحلة النهائية من تصفيات المونديال على حساب جنوب أفريقيا

الخليج 365 يكشف.. كوبر في ورطة قانونية بسبب "تبديلات" الكونغو

خاص.. كاف يؤكد: لن تُعاقب الكونغو.. خطأ التبديل يتحمله الحكم

تبديلات كوبر وركلات جزاء مثيرة للجدل وتعليق موسيماني بالجولة الأخيرة من تصفيات المونديال

صربيا تتأهل لكأس العالم بفوز قاتل على البرتغال بتصفيات أوروبا للمونديال

فوز درامي يصعد بإسبانيا للمونديال ويدفع السويد إلى الملحق الأوروبي